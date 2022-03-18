https://tr.sputniknews.com/20220318/kobi-tanimi-degisti-kapsam-genisledi-1054835028.html

KOBİ tanımı değişti, kapsam genişledi

KOBİ tanımı değişti, kapsam genişledi

KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T08:51+0300

2022-03-18T08:51+0300

2022-03-18T08:51+0300

ekonomi

kobi

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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.Buna göre mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı. Bu işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50, orta işletmelerde ise 250 kişilik çalışan sınırı bulunuyor.Bazı devlet desteklerinden işletmeler bulundukları sınıflara göre yararlanabiliyor.

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kobi