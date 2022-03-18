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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220318/kremlin-ingilterenin-rtnin-yayin-lisansini-iptal-etmesi-cilginlik---1054844550.html
Kremlin: İngiltere’nin RT’nin yayın lisansını iptal etmesi çılgınlık
Kremlin: İngiltere’nin RT’nin yayın lisansını iptal etmesi çılgınlık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus RT televizyonunun İngiltere’deki yayın lisansının iptal edilmiş olmasını ‘Rusya karşıtı bir çılgınlık’ olarak tanımladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:00+0300
2022-03-18T13:41+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rt
ingiltere
abd
ukrayna
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İngiltere’nin yayın denetleme kurumu Ofcom’un RT’nin yayın lisansını iptal etme kararı sorulduğunda, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu karar, Amerika’da ve Avrupa’da gördüğümüz Rusya karşıtı çılgınlığın devamı niteliğinde” dedi. İngiliz denetçinin söz konusu kararının, ifade özgürlüğünü, mülkiyet hakkını ve basınla ilgili bir dizi kanunu ihlal ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Bu çok tehlikeli bir eğilim, Avrupalıların kendileri için tehlikeli olan bir eğilim, fakat maalesef Avrupa kıtasında şu an gözlemlediğimiz çılgınlığın kendisi bu” ifadelerini kullandı.‘Rusya tarafı, barış görüşmelerinin hızlandırılmasına hazır, Ukrayna hazırmış gibi görünmüyor’ Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın sürdürdüğü barış görüşmelerine ilişkinse, “Rusya delegasyonu, şu an olduğundan çok daha hızlı çalışmaya hazır. Ne yazık ki Ukrayna delegasyonu görüşmelerin hızlandırılmasına hazırmış gibi görünmüyor. Yine de süreç devam ediyor” açıklamasını yaptı. ‘Biden’ın Putin hakkındaki sözleri hakaret boyutuna vardı’ Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerini ‘şahsi hakaret’ olarak gördüklerini kaydetti. Peskov, bu gibi ‘agresif açıklamalara’, Biden’ın ‘sinirli biri olmasının, yorgun olmasının ve zaman zaman görülen unutkanlığının’ sebep olduğuna inandıklarını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-baskani-bidendan-first-ladynin-kocasi-pozitif-gafi--1054753238.html
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kremlin, dmitriy peskov, rt, ingiltere, abd, ukrayna, joe biden

Kremlin: İngiltere’nin RT’nin yayın lisansını iptal etmesi çılgınlık

13:00 18.03.2022 (güncellendi: 13:41 18.03.2022)
© REUTERS / Dado RuvicRussia Today (RT)
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus RT televizyonunun İngiltere’deki yayın lisansının iptal edilmiş olmasını ‘Rusya karşıtı bir çılgınlık’ olarak tanımladı.
İngiltere’nin yayın denetleme kurumu Ofcom’un RT’nin yayın lisansını iptal etme kararı sorulduğunda, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu karar, Amerika’da ve Avrupa’da gördüğümüz Rusya karşıtı çılgınlığın devamı niteliğinde” dedi.
İngiliz denetçinin söz konusu kararının, ifade özgürlüğünü, mülkiyet hakkını ve basınla ilgili bir dizi kanunu ihlal ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Bu çok tehlikeli bir eğilim, Avrupalıların kendileri için tehlikeli olan bir eğilim, fakat maalesef Avrupa kıtasında şu an gözlemlediğimiz çılgınlığın kendisi bu” ifadelerini kullandı.

‘Rusya tarafı, barış görüşmelerinin hızlandırılmasına hazır, Ukrayna hazırmış gibi görünmüyor’

Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın sürdürdüğü barış görüşmelerine ilişkinse, “Rusya delegasyonu, şu an olduğundan çok daha hızlı çalışmaya hazır. Ne yazık ki Ukrayna delegasyonu görüşmelerin hızlandırılmasına hazırmış gibi görünmüyor. Yine de süreç devam ediyor” açıklamasını yaptı.

‘Biden’ın Putin hakkındaki sözleri hakaret boyutuna vardı’

Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerini ‘şahsi hakaret’ olarak gördüklerini kaydetti. Peskov, bu gibi ‘agresif açıklamalara’, Biden’ın ‘sinirli biri olmasının, yorgun olmasının ve zaman zaman görülen unutkanlığının’ sebep olduğuna inandıklarını ekledi.
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