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Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor
Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazandığı takdirde, enerji sağlayıcısı büyük şirketlerin kamusallaştırılmasına... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T01:33+0300
2022-03-18T01:33+0300
politika
emmanuel macron
fransa
enerji
kamulaştırma
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Macron, seçim programını tanıttığı basın konferansında, Fransa'nın 2050 yılına kadar “sıfır karbon” hedefine ulaşması ve aynı zamanda "enerji bağımsızlığını" sağlaması adına atılacak adımları sıraladı.Bu kapsamda, devletin enerji sektöründe hizmet veren birçok firmayı kamusallaştırmasının gerekliliğine işaret eden Macron, bunun hangi oranda olacağı hakkında net bir bilgi vermedi.Öte yandan Macron, daha önce açıkladığı gibi ülkede 6 EPR tipi nükleer santral inşa edeceklerini ve ilave 8 santral projesinin başladığını anımsatarak, 2050'ye kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini 10'a katlama ve 50 rüzgar çiftliği açma hedeflerinden bahsetti.Nükleer ve yenilenebilir enerjiyi aynı anda geliştirerek sıfır karbon hedefine ulaşmayı hedefleyen Macron, Avrupa düzeyinde gaza aşırı bağımlı olan elektrik fiyatlarının oluşum mekanizmasının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Fransa’nın halihazırdaki en büyük enerji sağlayıcısı EDF şirketindeki kamu payı yüzde 80’i geçiyor.
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emmanuel macron, fransa, enerji, kamulaştırma

Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor

01:33 18.03.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINFrance's President Emmanuel Macron
France's President Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazandığı takdirde, enerji sağlayıcısı büyük şirketlerin kamusallaştırılmasına ilişkin adımlar atacağının sinyalini verdi.
Macron, seçim programını tanıttığı basın konferansında, Fransa'nın 2050 yılına kadar “sıfır karbon” hedefine ulaşması ve aynı zamanda "enerji bağımsızlığını" sağlaması adına atılacak adımları sıraladı.
Bu kapsamda, devletin enerji sektöründe hizmet veren birçok firmayı kamusallaştırmasının gerekliliğine işaret eden Macron, bunun hangi oranda olacağı hakkında net bir bilgi vermedi.
Öte yandan Macron, daha önce açıkladığı gibi ülkede 6 EPR tipi nükleer santral inşa edeceklerini ve ilave 8 santral projesinin başladığını anımsatarak, 2050'ye kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini 10'a katlama ve 50 rüzgar çiftliği açma hedeflerinden bahsetti.
Nükleer ve yenilenebilir enerjiyi aynı anda geliştirerek sıfır karbon hedefine ulaşmayı hedefleyen Macron, Avrupa düzeyinde gaza aşırı bağımlı olan elektrik fiyatlarının oluşum mekanizmasının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Fransa’nın halihazırdaki en büyük enerji sağlayıcısı EDF şirketindeki kamu payı yüzde 80’i geçiyor.
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