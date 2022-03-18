https://tr.sputniknews.com/20220318/macron-yeniden-secilirse-enerji-saglayicisi-firmalari-kamusallastirmayi-planliyor-1054831771.html

Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor

Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazandığı takdirde, enerji sağlayıcısı büyük şirketlerin kamusallaştırılmasına... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T01:33+0300

2022-03-18T01:33+0300

2022-03-18T01:33+0300

politika

emmanuel macron

fransa

enerji

kamulaştırma

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Macron, seçim programını tanıttığı basın konferansında, Fransa'nın 2050 yılına kadar “sıfır karbon” hedefine ulaşması ve aynı zamanda "enerji bağımsızlığını" sağlaması adına atılacak adımları sıraladı.Bu kapsamda, devletin enerji sektöründe hizmet veren birçok firmayı kamusallaştırmasının gerekliliğine işaret eden Macron, bunun hangi oranda olacağı hakkında net bir bilgi vermedi.Öte yandan Macron, daha önce açıkladığı gibi ülkede 6 EPR tipi nükleer santral inşa edeceklerini ve ilave 8 santral projesinin başladığını anımsatarak, 2050'ye kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini 10'a katlama ve 50 rüzgar çiftliği açma hedeflerinden bahsetti.Nükleer ve yenilenebilir enerjiyi aynı anda geliştirerek sıfır karbon hedefine ulaşmayı hedefleyen Macron, Avrupa düzeyinde gaza aşırı bağımlı olan elektrik fiyatlarının oluşum mekanizmasının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Fransa’nın halihazırdaki en büyük enerji sağlayıcısı EDF şirketindeki kamu payı yüzde 80’i geçiyor.

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emmanuel macron, fransa, enerji, kamulaştırma