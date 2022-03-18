https://tr.sputniknews.com/20220318/mahkeme-kanunda-maske-takmama-yasagi-olmadigi-gerekcesiyle-cezayi-iptal-etti-1054844379.html

Mahkeme, kanunda 'maske takmama yasağı' olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti

Mahkeme, kanunda 'maske takmama yasağı' olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti

Antalya'da yüzde 96 engelli Mustafa Keser'e (35), geçen yıl sokağa çıkma kısıtlaması sırasında engelli motosikletiyle raporlu ilaçlarını almak için eczaneye... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:57+0300

2022-03-18T12:57+0300

2022-03-18T12:57+0300

koronavirüs

maske

maske zorunluluğu

maske takma zorunluluğu

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Kepez'de yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Keser, 6 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında felç kaldı. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince yüzde 96 engelli raporu alan Keser, aylık aldığı 743 lirayla ve gelen yardımlarla geçinmeye başladı. İddiaya göre Keser, bu arada yaşadığı tartışma nedeniyle hakkında açılan davada 'tehdit ve hakaret' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu sağlık durumu nedeniyle Keser'in cezaevinde kalamayacağına dair rapor verdi. Raporu mahkemeye sunan Keser'in cezası ertelendi. Ancak erteleme kararı, sisteme işlenmedi.Mustafa Keser, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği geçen sene mayıs ayında 3 tekerlekli engelli motosikletiyle raporlu ilaçlarını almak için eşiyle yola çıktı. Çift, Vatan Bulvarı'nda polis kontrolünde durduruldu. Kısıtlamadan muaf olan Keser'in kimliğini alan polis, aranması olduğu gerekçesiyle motosikletten inmesini söyledi.Motosikletin gidonuna kelepçelendiEngelli kimliğini gösteren Keser, ayakta duramadığını ve inemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Keser'i anahtarını aldıkları motosikletin gidonuna kelepçeledi. Cep telefonuyla adliyeye ulaşan Keser'in aranması, sistemden düşüldü. Buna rağmen bir süre daha kelepçeli bekleyen Keser'e, polisler maske takmadığı için ceza yazacaklarını söyledi. Yüzünde maske olduğunu söyleyen Keser'in eşi bu sırada cep telefonu ile eşinin kelepçeli ve maskeli fotoğraflarını çekti.Keser'e ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira trafik cezası kesildikten sonra kontrol noktasından gitmesine izin verildi. Keser ve eşi savcılığa giderek, polisler hakkında şikayetçi oldu. Savcılık iki polis hakkında soruşturma başlattı. Olaydan yaklaşık 6 ay sonra Keser'e, maske takmamaktan dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildiğine dair tebligat ulaştı. Keser, haksız yere kesildiğini iddia ettiği maske cezasına fotoğrafları da delil olarak sunarak itiraz etti.Mahkeme cezayı kaldırdıDosyaya bakan Antalya 6'ncı Sulh Hakimliği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72'nci Maddesi'nde, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan birinin görülmesi veya şüphelenilmesi halinde uygulanabilecek tedbirler, yasaklar, zorunluluklar arasında 'maske takmama'nın bulunmadığı, maske takmamaya 'Emre aykırı davranış' nedeniyle idari yaptırım kararı verilebileceği, kesilen cezanın hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık cezanın kaldırılmasına hükmetti.

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