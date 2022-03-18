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Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T22:36+0300
2022-03-18T22:36+0300
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marmaray
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Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.
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marmaray, istanbul, kar

Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

22:36 18.03.2022
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.
Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.
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