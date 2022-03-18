https://tr.sputniknews.com/20220318/marmaray-trenleri-gece-saat-0200ye-kadar-hizmet-verecek-1054862972.html
Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T22:36+0300
2022-03-18T22:36+0300
2022-03-18T22:36+0300
türkiye
marmaray
istanbul
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/82/1040718273_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b7448cce62abd46cf9f4af816b0d1e42.jpg
Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/82/1040718273_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f3d9299654e1486b5b394adcba687f81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmaray, istanbul, kar
Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.
Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.