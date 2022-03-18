https://tr.sputniknews.com/20220318/marmaray-trenleri-gece-saat-0200ye-kadar-hizmet-verecek-1054862972.html

Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T22:36+0300

2022-03-18T22:36+0300

2022-03-18T22:36+0300

türkiye

marmaray

istanbul

kar

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Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

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marmaray, istanbul, kar