https://tr.sputniknews.com/20220318/misket-bombalarinin-meskun-bolgelerde-kullanilmasi-neden-yasakli-1054850580.html
Misket bombalarının meskun bölgelerde kullanılması neden yasaklı?
Misket bombalarının meskun bölgelerde kullanılması neden yasaklı?
Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk'e misket bombaları attığını ve bu tür mühimmatların neden yasaklı olduğunu anlattı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T15:15+0300
2022-03-18T15:15+0300
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donetsk
misket bombası
ukrayna
toçka-u
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14 Mart tarihinde misket bombası yüklü Toçka-U roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivil yaşamını yitirmiş, 28 sivil de ağır yaralanmıştı.
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Misket bombalarının meskun bölgelerinde kullanılması neden yasaklı?
Misket bombalarının meskun bölgelerinde kullanılması neden yasaklı?
2022-03-18T15:15+0300
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video, donetsk, misket bombası, ukrayna, toçka-u, видео
Misket bombalarının meskun bölgelerde kullanılması neden yasaklı?
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Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk'e misket bombaları attığını ve bu tür mühimmatların neden yasaklı olduğunu anlattı.