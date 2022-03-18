Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220318/misket-bombalarinin-meskun-bolgelerde-kullanilmasi-neden-yasakli-1054850580.html
Misket bombalarının meskun bölgelerde kullanılması neden yasaklı?
Misket bombalarının meskun bölgelerde kullanılması neden yasaklı?
Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk'e misket bombaları attığını ve bu tür mühimmatların neden yasaklı olduğunu anlattı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T15:15+0300
2022-03-18T15:15+0300
multimedya
video
donetsk
misket bombası
ukrayna
toçka-u
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054850290_0:0:1159:653_1920x0_80_0_0_4e05904ca9840313847ff047daafed40.jpg
14 Mart tarihinde misket bombası yüklü Toçka-U roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivil yaşamını yitirmiş, 28 sivil de ağır yaralanmıştı.
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Misket bombalarının meskun bölgelerinde kullanılması neden yasaklı?
Misket bombalarının meskun bölgelerinde kullanılması neden yasaklı?
2022-03-18T15:15+0300
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054850290_73:0:1072:749_1920x0_80_0_0_ff985e9e169049fc3aad2f2546191ff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, donetsk, misket bombası, ukrayna, toçka-u, видео

Misket bombalarının meskun bölgelerde kullanılması neden yasaklı?

15:15 18.03.2022
© Sputnik
Abone olGoogle news
Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk'e misket bombaları attığını ve bu tür mühimmatların neden yasaklı olduğunu anlattı.
14 Mart tarihinde misket bombası yüklü Toçka-U roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivil yaşamını yitirmiş, 28 sivil de ağır yaralanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала