https://tr.sputniknews.com/20220318/msb-2019-2022-arasinda-234-bin-625-kisi-bedelli-askerlik-yapti-1054847521.html
MSB: 2019-2022 arasında 234 bin 625 kişi bedelli askerlik yaptı
MSB: 2019-2022 arasında 234 bin 625 kişi bedelli askerlik yaptı
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, 2019’da yasanın yürürlüğe girmesinden 2022 yılının... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:57+0300
2022-03-18T13:57+0300
2022-03-18T13:57+0300
türkiye
askerlik
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
zorunlu askerlik
askerlik şubesi
hulusi akar
özgür karabat
milli savunma bakanlığı (msb)
chp
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Askerlik kanununda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile bedelli askerlik, sürekli hale getirildi. 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren yasa kapsamında, askerlik görevini bedelli olarak yapanların sayısı açıklandı.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bedelli askerlikten yararlananların sayısını sordu. Bakan Akar imzalı olarak verilen yanıtta yasanın yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi ile 15 Şubat 2022 tarihindeki rakamlar paylaşıldı.Buna göre 2019 ila 2022 tarihlerinde askerliğini bedelli olarak yapanların sayısı 234 bin 625 kişi oldu. Cevapta bedelli askerlikten yararlananların yaş ortalamasına ilişkin de bilgi yer aldı. Bedelli askerlikten yararlananların yaş ortalaması 25 ila 28 yaş olarak açıklandı.15 Temmuz’dan sonra 24 bin 274 kişi ihraç edildiMilli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar imzası ile CHP’li Özgür Karabat’ın bir diğer soru önergesine verdiği yanıtta ise 15 Temmuz sonrasında ihraç edilen personel ile ilgili bilgi paylaştı.15 Temmuz sonrasında 24 bin 274 kişinin ihracının gerçekleştiği, 868 kişinin ise göreve iade edildiği bilgisine yer verildi. Yargı yolu ile göreve iade kararı verilen bütün personelin göreve geri döndüğü de ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/2022-askerlik-tarih-ve-yerleri-belli-oldu-1053224177.html
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Osman Nuri Cerit
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MSB: 2019-2022 arasında 234 bin 625 kişi bedelli askerlik yaptı
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, 2019’da yasanın yürürlüğe girmesinden 2022 yılının Şubat ayına kadar askerlik görevini bedelli olarak yapanların sayısı açıklandı.
Askerlik kanununda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile bedelli askerlik, sürekli hale getirildi. 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren yasa kapsamında, askerlik görevini bedelli olarak yapanların sayısı açıklandı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bedelli askerlikten yararlananların sayısını sordu. Bakan Akar imzalı olarak verilen yanıtta yasanın yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi ile 15 Şubat 2022 tarihindeki rakamlar paylaşıldı.
Buna göre 2019 ila 2022 tarihlerinde askerliğini bedelli olarak yapanların sayısı 234 bin 625 kişi oldu. Cevapta bedelli askerlikten yararlananların yaş ortalamasına ilişkin de bilgi yer aldı. Bedelli askerlikten yararlananların yaş ortalaması 25 ila 28 yaş olarak açıklandı.
15 Temmuz’dan sonra 24 bin 274 kişi ihraç edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar imzası ile CHP’li Özgür Karabat’ın bir diğer soru önergesine verdiği yanıtta ise 15 Temmuz sonrasında ihraç edilen personel ile ilgili bilgi paylaştı.
15 Temmuz sonrasında 24 bin 274 kişinin ihracının gerçekleştiği, 868 kişinin ise göreve iade edildiği bilgisine yer verildi. Yargı yolu ile göreve iade kararı verilen bütün personelin göreve geri döndüğü de ifade edildi.