https://tr.sputniknews.com/20220318/muglada-ahsap-barakada-cikan-yanginda-suriyeli-bir-bebek-hayatini-kaybetti-1054863738.html
Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti
Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:10+0300
2022-03-18T23:10+0300
2022-03-18T23:10+0300
türkiye
muğla
yangın
bebek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054863492_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_3a1041ee1b76ae032e15e77e69c2da37.jpg
Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye göçmenlerin yaşadığı ahşap barakada odunlu sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi.Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.Yangında, 2 yaşındaki Suriye bebek Halit El Hammadi hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
muğla
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054863492_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3ca7ade8816c585c183a1d136b19ebfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, yangın, bebek
Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti
Abone ol
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti.
Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye göçmenlerin yaşadığı ahşap barakada odunlu sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.
Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangında, 2 yaşındaki Suriye bebek Halit El Hammadi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.