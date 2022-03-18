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Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti
Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:10+0300
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muğla
yangın
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Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye göçmenlerin yaşadığı ahşap barakada odunlu sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi.Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.Yangında, 2 yaşındaki Suriye bebek Halit El Hammadi hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
muğla
bebek
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muğla, yangın, bebek

Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti

23:10 18.03.2022
© AAMuğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti
Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında Suriyeli bir bebek hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti.
Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye göçmenlerin yaşadığı ahşap barakada odunlu sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.
Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangında, 2 yaşındaki Suriye bebek Halit El Hammadi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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