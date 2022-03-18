https://tr.sputniknews.com/20220318/nurgul-yesilcay-talihsiz-bir-kazaydi-frene-basayim-derken-panikleyerek-gaza-bastim-1054840857.html
Nurgül Yeşilçay: Talihsiz bir kazaydı, frene basayım derken panikleyerek gaza bastım
Nurgül Yeşilçay: Talihsiz bir kazaydı, frene basayım derken panikleyerek gaza bastım
Yaklaşık 1 ay önce kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirerek, ölümden dönen Nurgül Yeşilçay, yaşadığı olayı anlattı. Ünlü oyuncu, "Talihsiz bir... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T12:03+0300
2022-03-18T12:03+0300
2022-03-18T12:16+0300
yaşam
nurgül yeşilçay
trafik kazası
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçiren Yeşilçay, tedavisinin devam ettiğini ifade etti.Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nurgül Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde ben araba kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek." dedi.Gazetecilerin, "Pandemi öncesi iki tane sinema filmi çektiniz. Vizyona ne zaman gireceği belli oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar' ne oldu bilmiyorum. Pandemiye denk geldiği için çıkmadı. Diğeride 2023'te çıkacak. Resim sergisi açtık pandemide, o da patladı. Şimdi Londra'da açılacak. Oğlumun da Londra'da ilk tiyatro oyunu var. Bizim de orada oyunumuz olacak. Biz ona gideceğiz. O bize gelecek." şeklinde konuştu.
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nurgül yeşilçay, trafik kazası
Nurgül Yeşilçay: Talihsiz bir kazaydı, frene basayım derken panikleyerek gaza bastım
12:03 18.03.2022 (güncellendi: 12:16 18.03.2022) Abone ol
Yaklaşık 1 ay önce kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirerek, ölümden dönen Nurgül Yeşilçay, yaşadığı olayı anlattı. Ünlü oyuncu, "Talihsiz bir kazaydı. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçiren Yeşilçay, tedavisinin devam ettiğini ifade etti.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nurgül Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde ben araba kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek." dedi.
Gazetecilerin, "Pandemi öncesi iki tane sinema filmi çektiniz. Vizyona ne zaman gireceği belli oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar' ne oldu bilmiyorum. Pandemiye denk geldiği için çıkmadı. Diğeride 2023'te çıkacak. Resim sergisi açtık pandemide, o da patladı. Şimdi Londra'da açılacak. Oğlumun da Londra'da ilk tiyatro oyunu var. Bizim de orada oyunumuz olacak. Biz ona gideceğiz. O bize gelecek." şeklinde konuştu.