https://tr.sputniknews.com/20220318/olum-melegi-ukraynada-goruntulendi-neo-nazilerin-korudugu-bernard-henri-levy-aslinda-kim-1054861700.html

‘Ölüm Meleği’ Ukrayna’da görüntülendi: Neo-Nazilerin ‘koruduğu’ Bernard Henri Levy aslında kim?

‘Ölüm Meleği’ Ukrayna’da görüntülendi: Neo-Nazilerin ‘koruduğu’ Bernard Henri Levy aslında kim?

‘Ölüm Meleği’ lakaplı Bernard Henri Levy, savaş suçlusu Aydar Taburu ile birlikte Ukrayna’da görüntülendi. Peki Odessa’da ortaya çıkan Fransız ‘yazar’ Levy... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T22:10+0300

2022-03-18T22:10+0300

2022-03-18T22:14+0300

ukrayna krizi

pkk

ypg

bernard henri levy

suriye

irak

kuzey irak

yugoslavya

afganistan

taliban

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Rusya’nın Donbass’ta başlattığı operasyonun 3. haftasında da, bölgeden servis edilen görüntüler ile yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yahudi kimliği de bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy’yi, Ukrayna’da görüntüleyen gazeteci Mark MacKinnon’ın paylaşımı sonrasında, Levy’nin geçmişte yer aldığı ilişkiler zinciri de tekrar gündeme geldi. Batı’nın dezenformasyona hız vererek tırmandırdığı Ukrayna krizi sürerken, Levy’nin bölgede belirmesi, sosyal medyada ‘felaket tellalı’ benzetmelerine neden oldu.Bernard Henri Levy kim?Ülkesi Fransa'da argo bir kısaltmayı çağrıştıracak şekilde, kısaca BHL olarak hitap edilen Levy, kendisine ‘yazar’ ya da ‘filozof’ denmesini tercih etse de ‘Ölüm Meleği’ ile ‘Savaş Çığırtkanı’ olarak anılmaya devam ediyor. Bu isimleri, gittiği yerlerdeki silahlı örgütlerle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle alan Levy, hakkındaki ‘casusluk’ iddialarıyla ilgi çeken bir isim.‘Ölüm Meleği’ Ukrayna’da ortaya çıktıSon olarak, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da görülen Levy’nin, 14 Mart’ta Aydar Taburu’nun eski komutanı Maksim Marçenko ile birlikte Odessa sokaklarında çekilen görüntüleri, tartışmalı ismin Ukrayna’da olduğunu ortaya çıkarttı.‘Yahudi’ Levy’den neo-Nazi övgüsü: ‘Cesur adam’Ukrayna sokaklarında Levy’nin ‘korumalığını’ yapan tabur, Uluslararası Af Örgütü tarafından, insan kaçırma ve işkence gibi bir dizi savaş suçu işlediği için suçlanmıştı. Neo-Nazi gruplarınca kurulan taburla olan ilişkilerine rağmen Marçenko, 1 Mart’ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Odessa valisi yapılması ile de gündeme gelmişti.Bölgedeki ilişkileri ve Odessa’ya gidiş sebebi merak edilirken, sosyal medya hesabından Marçenko ile fotoğrafını paylaşan Levy, iki yıl önce Donbass’ta tanıştığı savaş suçlusunu ‘cesur adam’ olarak nitelendirdi.Daha önce nerelerde görüldü?En son 2020’nin Nisan ayında Levy’nin, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile birlikte sınır muhafız teşkilatına yönelik yaptığı ziyaret uzmanlar tarafından “savaşın habercisi” olarak yorumlanmıştı.Odessa’da görüntülenmesinin ardından tekrar gündeme gelen Levy, daha önce de Libya’da, Afganistan’da, Suriye’de ve Kuzey Irak’ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.Suriye’de PKK ile görüştü, ‘Kürdistan’ın 2 yıl içinde kurulacağını söylediKuzey Irak’ı sıkça ziyaret eden Levy’nin bölgedeki Kürt liderlerle arasının iyi olduğu biliniyor. Ayrıca 2014'te Suriye’nin Ayn El Arab şehrine giden Levy, yaklaşık 10 gün bölgede kalarak PKK’dan önemli isimlerle görüşmüştü. Levy, YPG lideri Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada ‘Kürdistan’ın 2 yıl içerisinde kurulacağını iddia etmişti. The Will to Sea adlı kitabında tüm bu seyahatlerini anlatan Levy, “Yahudilerin Kürtleri desteklemek için özel bir yükümlülüğü var. Yıllardır ortak medeniyetimizin değerlerini savunmak için kanınızı döktünüz. Şimdi özgür ve bağımsız yaşama hakkınızı savunma sırası bizde” ifadelerine yer vermişti.

suriye

irak

kuzey irak

yugoslavya

afganistan

gürcistan

rusya

ukrayna

odessa

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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