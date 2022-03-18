https://tr.sputniknews.com/20220318/orduda-heyelanda-bosaltilan-binalar-muhurlendi-1054850317.html

Ordu’da heyelanda boşaltılan binalar mühürlendi

Ordu’da heyelanda boşaltılan binalar mühürlendi

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir ev ile iş yerinin hasar gördüğü heyelanda tedbir amaçlı tahliye edilen 4 bina, zabıta ekiplerince içerisine giriş yapılmaması için... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T15:15+0300

2022-03-18T15:15+0300

2022-03-18T15:15+0300

türkiye

ordu

heyelan

tahliye

bina

zabıta

mühür

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Ordu'da Kumru il.esine bağlı Samur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 9 katlı 3 blok bulunan Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar taştı, heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası sitenin perde duvarı yıkıldı. Toprak ve suların ulaştığı sitenin aşağısındaki bir ev ve iş yerinde hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri, önlem alıp, heyelan bölgesini güvenlik şeridiyle çevirdi. İlk incelemelerini yapan AFAD ekipleri, tedbir amacıyla 4 bina için tahliye kararı verdi. Toplamda 48 dairede yaşayan 120 kişi, güvenlik amacıyla KYK Yurdu, kamu misafirhaneleri, akrabalarının yanına ve köylerindeki evlerine geçici olarak yerleştirildi.Sabah erken saatte bölgeye gelen Kumru Belediyesi zabıta ekipleri, tedbir amaçlı boşaltılan binaların kapılarını, içerisine giriş yapılmaması için mühürledi. Bu sırada eşya almak gelenler evlerine çıktı. Evlerinden gıda ve kıyafet alan vatandaşlar, yeniden kaldıkları yerlere dönüş yaptı. Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi de, heyelanın izlerini silmek için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yetersiz kalan ve hasar gören kanalizasyon borularını değiştirdi.Samur Mahalle Muhtarı Mehmet Çengel, tahliye edilen vatandaşların olumsuzluk yaşamadığını söyledi. Tahliye edilen vatandaşların çoğunun köylerindeki evlerine gittiğini belirten Çengel, “Hava şartları son bir aydan bu yana çok yağışlı geçti. Toprağın suya doyması da bölgemizde heyelanları tetikliyor. Burada yaşanan olayda da sitenin perde duvarının altının zayıf olması nedeniyle dolgu toprak çöküyor. Bununla birlikte buradan su çıkıp, sitenin altındaki evlere zarar veriyor. Yaşanan olay sonrası ekipler gelerek burada tedbir aldı. İlk olarak aşağı tarafta kalan evler boşaltıldı. Daha sonra sitenin riskli olabileceği binasında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.‘Çoğu köyleri̇ndeki̇ evi̇ne gi̇tti̇’Çengel, devletin bu süreçte vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Tahliye edilen vatandaşların çoğunun köylerinde evleri vardı. Köyde evi olanlar köydeki evlerine gitti. Bazı vatandaşlar geçici süreliğine komşularının evine yerleşti. Vatandaşlarımızdan da kimse dışarıda kalmadı. İnşallah kısa süre içerisinde evlerine dönerler” diye konuştu.Hava koşulları nedeniyle teknik incelemenin yapılamadığını ifade eden Çengel, “Şu anda teknik incelemenin raporları çıkmadı. Buradaki durum gelecek olan rapora bağlı. Şu anda hava şartları da inceleme yapılmasına müsaade etmiyor. Kar ve yağmurun durması gerekiyor. Bu nedenle herhangi bir bilginin şu anda alınması zor. Zeminde ne çıkar çıkmaz onları şu anda kestiremeyiz. Muhtemelen buradaki inceleme pazartesi günü yapılacak” dedi.‘Bu kış ayında dışarıdayız’Tahliye edilen vatandaşlardan Yakup Akdemir ise, “İstinat duvarı çöktü. Sonra evlerimiz tahliye edildi. Bu kış ayında dışarıdayız. Şu anda komşuda kalıyoruz. Başka birinin evinde kalmak ve 2-3 kişi kalmak çok zorumuza gidiyor. Köyde evimiz var ama ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz. Şu anda kar var. Kar nedeniyle gidip gelemiyoruz. Sonuçta çalışıyoruz. Çalıştığımız iş yerinden gidiş gelişimiz sıkıntı oluyor” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220218/rizede-sel-ve-heyelan-riskli-yapilar-yikilamiyor-1053981708.html

https://tr.sputniknews.com/20220224/belediye-baskani-heyelani-basina-anlatan-kisiyi-darp-etti--1054186318.html

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ordu, heyelan, tahliye, bina, zabıta, mühür