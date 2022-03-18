https://tr.sputniknews.com/20220318/orijinal-godzilla-filminin-yildizi-akira-takarada-hayatini-kaybetti-1054838728.html

Orijinal 'Godzilla' filminin yıldızı Akira Takarada hayatını kaybetti

Orijinal 'Godzilla' filminin yıldızı Akira Takarada hayatını kaybetti

1954 yapımı İlk 'Godzilla' filminin oyuncularından Japon aktör Akira Takarada 87 yaşında Japonya'nın başkenti Tokyo'da hayatını kaybetti. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:32+0300

2022-03-18T11:32+0300

2022-03-18T11:32+0300

yaşam

godzilla

japonya

aktör

abd

pearl harbor

akira takarada

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Henüz kısa süre önce son filminin prömiyerinde boy gösteren Takarada'nın zatürreden öldüğü açıklandı. Takarada'nın kahraman gemi kaptanı rolüyle ünlendiği orijinal 'Godzilla' filmi, yaşadığı nükleer felaketin yaralarını sarmaya çalışan Japon izleyicisi için daha anlam bulmuştu. Filmin çıkışından 9 yıl önce dünyada ilk kez atom bombası kullanılmış ve ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Japonya'ya atom bombası atmıştı. 'Godzilla'nın haricinde sinema ustası Yasujiro Ozu yönetmenliğindeki 1961 yapımı 'The End of Summer' filminde de rol alan Takarada, Hong Kong- Japonya ortak yapımı dizi ve filmlerde boy göstererek Asya genelindeki ününü devam ettirdi. O dönem Japon işgali altındaki Kore Yarımadası'nda 1934'te doğan ve Mançurya'da büyüyen Takarada, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi ilan etmesinden kısa süre sonra Sovyet askeri tarafından karnından vurulmuştu. Bu sebeple her fırsatta savaş karşıtı fikirlerini dile getiren Takarada insanlığın işlediği en büyük suçun savaş olduğuna inanıyordu.

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godzilla, japonya, aktör, abd, pearl harbor, akira takarada