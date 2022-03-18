Orijinal 'Godzilla' filminin yıldızı Akira Takarada hayatını kaybetti
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIAkira Takarada
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
1954 yapımı İlk 'Godzilla' filminin oyuncularından Japon aktör Akira Takarada 87 yaşında Japonya'nın başkenti Tokyo'da hayatını kaybetti.
Henüz kısa süre önce son filminin prömiyerinde boy gösteren Takarada'nın zatürreden öldüğü açıklandı.
We are saddened to hear of the passing of Akira Takarada.— GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) March 17, 2022
May his memory continue to inspire the lives of many Godzilla fans. pic.twitter.com/wzBxq8Usi1
Takarada'nın kahraman gemi kaptanı rolüyle ünlendiği orijinal 'Godzilla' filmi, yaşadığı nükleer felaketin yaralarını sarmaya çalışan Japon izleyicisi için daha anlam bulmuştu. Filmin çıkışından 9 yıl önce dünyada ilk kez atom bombası kullanılmış ve ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Japonya'ya atom bombası atmıştı.
Breaking: Iconic Godzilla actor Akira Takarada has passed away at 87 years old. pic.twitter.com/x0GUrdc854— Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) March 17, 2022
'Godzilla'nın haricinde sinema ustası Yasujiro Ozu yönetmenliğindeki 1961 yapımı 'The End of Summer' filminde de rol alan Takarada, Hong Kong- Japonya ortak yapımı dizi ve filmlerde boy göstererek Asya genelindeki ününü devam ettirdi. O dönem Japon işgali altındaki Kore Yarımadası'nda 1934'te doğan ve Mançurya'da büyüyen Takarada, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi ilan etmesinden kısa süre sonra Sovyet askeri tarafından karnından vurulmuştu. Bu sebeple her fırsatta savaş karşıtı fikirlerini dile getiren Takarada insanlığın işlediği en büyük suçun savaş olduğuna inanıyordu.
Star of iconic original Godzilla movie Akira Takarada dies aged 87.https://t.co/1SPxH2FGLE pic.twitter.com/GkNtprNLz8— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 18, 2022