https://tr.sputniknews.com/20220318/pfdkdan-altaya-mustafa-denizli-cezasi-1054845522.html

PFDK'dan Altay'a 'Mustafa Denizli' cezası

PFDK'dan Altay'a 'Mustafa Denizli' cezası

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 2 aydan uzun süre önce 13 Ocak'ta görevi bırakan teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T13:20+0300

2022-03-18T13:20+0300

2022-03-18T13:24+0300

mustafa denizli

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

altay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205074_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1b5ee2984d47054ec2c237fde7bdafa3.jpg

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 2 aydan uzun süre önce 13 Ocak'ta görevi bırakan teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme feshinin gerçekleşmemesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikinci kez cezaya çarptırıldı.PFDK'dan yapılan açıklamada, "Altay Kulübü'nün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 375.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Aynı nedenle ilk etapta 250 bin TL ceza alan Altay, 375 bin TL'lik ikinci cezayla birlikte kulübün efsanesi olup Alsancak Stadı'na da ismi verilen Mustafa Denizli'nin sözleşmesini feshedemediği için toplam 625 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.Talimat ne diyor?Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7'nci maddesinde şu bilgiler yer alıyor:Özbalta'nın ismi maç listesinde yokAltay'da son 6 maçta görev alan teknik direktör Serkan Özbalta'nın ismi Mustafa Denizli'nin sözleşmesi feshedilmediği için TFF'nin maç listelerinde teknik direktör olarak yer almıyor. Takımın başında çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 11 puan toplayan ve siyah-beyazlıların kümede kalma yarışında ayakta kalmasını sağlayan genç teknik adam, maçtan sonra düzenlenen basın toplantılarına ise katılabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/altaydan-ayrilan-mustafa-denizli-super-ligde-en-basarisiz-donemini-yasadi-1052744719.html

altay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa denizli, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), altay