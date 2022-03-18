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Polislere ilave ödeme yatırılacak
Polislere ilave ödeme yatırılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:04+0300
2022-03-18T11:04+0300
türkiye
polis
maaş
promosyon
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak.Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.
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polis, maaş, promosyon

Polislere ilave ödeme yatırılacak

11:04 18.03.2022
© AAkoronavirüs - polis
koronavirüs - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.
İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak.
Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.
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