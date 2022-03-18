https://tr.sputniknews.com/20220318/polislere-ilave-odeme-yatirilacak-1054838236.html

Polislere ilave ödeme yatırılacak

Polislere ilave ödeme yatırılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:04+0300

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türkiye

polis

maaş

promosyon

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak.Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.

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polis, maaş, promosyon