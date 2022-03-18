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https://tr.sputniknews.com/20220318/protokol-imzalandi--polisler-maaslarina-ek-olarak-her-ay-300-lira-promosyon-odemesi-alacak-1054851605.html
Protokol imzalandı: Polisler, maaşlarına ek olarak her ay 300 lira promosyon ödemesi alacak
Protokol imzalandı: Polisler, maaşlarına ek olarak her ay 300 lira promosyon ödemesi alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada da, "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulan paylaşımda, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." denildi.
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Protokol imzalandı: Polisler, maaşlarına ek olarak her ay 300 lira promosyon ödemesi alacak

15:39 18.03.2022 (güncellendi: 15:40 18.03.2022)
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.
İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.
Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada da, "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulan paylaşımda, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." denildi.
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