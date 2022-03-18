https://tr.sputniknews.com/20220318/resmi-gazetede-yayimlandi-yurt-disina-cikis-harci-50-tlden-150-tlye-cikarildi-1054832387.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T02:45+0300

2022-03-18T02:45+0300

2022-03-18T02:56+0300

türkiye

yurtdışı çıkış harcı

pasaport

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053216562_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b5cd2d4173059abf8087cc8e89793e2c.jpg

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 lira harç bedeli, 150 lira oldu.Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yurtdışı çıkış harcı, pasaport, resmi gazete