https://tr.sputniknews.com/20220318/resmi-gazetede-yayimlandi-yurt-disina-cikis-harci-50-tlden-150-tlye-cikarildi-1054832387.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T02:45+0300
2022-03-18T02:45+0300
2022-03-18T02:56+0300
türkiye
yurtdışı çıkış harcı
pasaport
resmi gazete
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Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 lira harç bedeli, 150 lira oldu.Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
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yurtdışı çıkış harcı, pasaport, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu
02:45 18.03.2022 (güncellendi: 02:56 18.03.2022) Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı, 150 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 lira harç bedeli, 150 lira oldu.
Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.