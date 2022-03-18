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https://tr.sputniknews.com/20220318/roma-ve-bizans-donemine-ait-632-tarihi-obje-ele-gecirildi-3-gozalti-1054842797.html
Roma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı
Roma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı
Kars'ın Kağızman ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T12:33+0300
2022-03-18T12:33+0300
türkiye
tarihi eser
kaçakçılık
operasyon
polis
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
kars
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kağızman ilçesinde 3 kişide yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. KOM ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aramalarda ayrıca şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan 'tarihi eser kaçakçılığı' kapsamında adli işlem yapıldı. Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/bizans-donemine-ait-tarihi-eserleri-satmak-isterken-jandarmaya-yakalandilar-1054484804.html
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tarihi eser, kaçakçılık, operasyon, polis, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), kars

Roma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı

12:33 18.03.2022
© DHARoma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı
Roma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© DHA
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Kars'ın Kağızman ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet eser ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kağızman ilçesinde 3 kişide yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. KOM ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aramalarda ayrıca şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan 'tarihi eser kaçakçılığı' kapsamında adli işlem yapıldı. Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.
Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar
7 Mart, 09:56
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