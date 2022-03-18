https://tr.sputniknews.com/20220318/roma-ve-bizans-donemine-ait-632-tarihi-obje-ele-gecirildi-3-gozalti-1054842797.html

Roma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı

Roma ve Bizans dönemine ait 632 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:33+0300

2022-03-18T12:33+0300

2022-03-18T12:33+0300

türkiye

tarihi eser

kaçakçılık

operasyon

polis

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

kars

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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kağızman ilçesinde 3 kişide yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. KOM ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aramalarda ayrıca şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan 'tarihi eser kaçakçılığı' kapsamında adli işlem yapıldı. Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220307/bizans-donemine-ait-tarihi-eserleri-satmak-isterken-jandarmaya-yakalandilar-1054484804.html

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tarihi eser, kaçakçılık, operasyon, polis, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), kars