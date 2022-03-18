https://tr.sputniknews.com/20220318/rus-yazar-danilovun-odullu-eseri-turkce-yayimlandi-batidan-yukselen-irkciliga-karsi-duruyoruz-1054862274.html
Rus yazar Danilov’un ödüllü eseri Türkçe yayımlandı: ‘Batı’dan yükselen ırkçılığa karşı duruyoruz’
Rus yazar Danilov’un ödüllü eseri Türkçe yayımlandı: ‘Batı’dan yükselen ırkçılığa karşı duruyoruz’
Çağdaş Rus edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dimitri Danilov’un Podolsklu Adam eseri Türkçeye çevrildi. Nomos Yayınevi tarafından Türkçeye... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T22:06+0300
2022-03-18T22:06+0300
2022-03-18T22:06+0300
yaşam
rusya
kültür
kitap
yazar
batı
avrupa
yaptırım
edebiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054862107_129:0:1443:739_1920x0_80_0_0_7f5f863511cc03e64337fc20bf033f74.jpg
2018 Altın Maske Ödülü’ne layık görülen Podolsklu Adam eserinin Türkçe çevirisinin tanıtımı Ankara’daki Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde (Rossotrudniçestvo) yapıldı. Etkinliğe onlarca edebiyat sever katılırken kitabın yazarı Danilov da etkinliğe online katılarak kitabını anlattı.Nomos Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Erdem Ergen de “Rus kültürüne karşı ırkçı bir Nazizm hareketi başlatıldı” diyerek şunları kaydetti:‘Umarım bu yasaklar Türkiye’de hiçbir zaman olmayacak’Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, burada yaptığı konuşmada, “Batılı ülkeler Dostoyevski’yi, Tolstoy’u, Puşkin’i, Çehov’u yasaklıyorlar. Kültüre karşı savaşa başladılar. Bunu eskiden de gördük. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu eleştirdi. Umarım bu yasaklar Türkiye’de hiçbir zaman olmayacak. Biz bugün çok önemli bir kitabın tanıtımı için buradayız” dedi.Danilov’un Türkçe yayınlanan ilk eseriPodolsklu Adam, Rusya’nın prestijli tiyatro ödülü Altın Maske’ye 2018 yılında ‘En İyi Oyun Yazarı’ dalında layık görüldü. 2019 yılında düzyazı kategorisinde Andrey Belıy Ödülü’nü , 2021 yılında ise Edebiyat kategorisinde Moskova Sanat Ödülü’ne sahip oldu. Danilov’un eserlerinden uyarlanan oyunlar Rusya’da ve diğer ülkelerde 70’ten fazla tiyatroda sahnelendi. Eserleri birçok dile çevrilerek Avrupa, ABD, İsrail ve Çin’de yayınlandı.Nomos Kitap tarafından Türkçeye kazandırılan Podolsklu Adam, Danilov’un Türkçede çevrilen ilk eseri niteliğini taşıyor.
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054862107_293:0:1278:739_1920x0_80_0_0_3da5fb516ed401fb52a47bb124df4926.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
rusya, kültür, kitap, yazar, batı, avrupa, yaptırım, edebiyat
Rus yazar Danilov’un ödüllü eseri Türkçe yayımlandı: ‘Batı’dan yükselen ırkçılığa karşı duruyoruz’
Abone ol
Çağdaş Rus edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dimitri Danilov’un Podolsklu Adam eseri Türkçeye çevrildi. Nomos Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırılan kitabın tanıtım etkinliğinde Batılı ülkelerin Rus kültürüne karşı yasakları eleştirildi.
2018 Altın Maske Ödülü’ne layık görülen Podolsklu Adam eserinin Türkçe çevirisinin tanıtımı Ankara’daki Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde (Rossotrudniçestvo) yapıldı. Etkinliğe onlarca edebiyat sever katılırken kitabın yazarı Danilov da etkinliğe online katılarak kitabını anlattı.
Nomos Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Erdem Ergen de “Rus kültürüne karşı ırkçı bir Nazizm hareketi başlatıldı” diyerek şunları kaydetti:
Bir dizi yazar, müzisyen ve kültür adamı yasaklandı. Bu aslında sadece Rus kültürüne uygulanan bir yasak değil. Ben Dostoyevski’nin sadece Ruslara ait bir değer olduğunu düşünmüyorum. Nazım Hikmet nasıl sadece Türklere ait bir değer değilse Mehmet Akif Ersoy nasıl bütün ezilen dünyanın sesiyse aynı zamanda tüm Rus bilim ve kültür insanları da bütün insanlığa mal olmuş, insanlık için ömrünü vermiş değerli kıymetli insanlardır. Biz de yayınevimiz olarak Haziran ya da Temmuz ayında yayınlamayı planladığımız bu çalışmayı Batı’dan yükseltilen ırkçılık, Nazizm bayrağına karşı durmak ve ırkçılığı Türkiye’de mahkum etmek için kitabımızı erken yayınladık.
‘Umarım bu yasaklar Türkiye’de hiçbir zaman olmayacak’
Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, burada yaptığı konuşmada, “Batılı ülkeler Dostoyevski’yi, Tolstoy’u, Puşkin’i, Çehov’u yasaklıyorlar. Kültüre karşı savaşa başladılar. Bunu eskiden de gördük. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu eleştirdi. Umarım bu yasaklar Türkiye’de hiçbir zaman olmayacak. Biz bugün çok önemli bir kitabın tanıtımı için buradayız” dedi.
Danilov’un Türkçe yayınlanan ilk eseri
Podolsklu Adam, Rusya’nın prestijli tiyatro ödülü Altın Maske’ye 2018 yılında ‘En İyi Oyun Yazarı’ dalında layık görüldü. 2019 yılında düzyazı kategorisinde Andrey Belıy Ödülü’nü , 2021 yılında ise Edebiyat kategorisinde Moskova Sanat Ödülü’ne sahip oldu. Danilov’un eserlerinden uyarlanan oyunlar Rusya’da ve diğer ülkelerde 70’ten fazla tiyatroda sahnelendi. Eserleri birçok dile çevrilerek Avrupa, ABD, İsrail ve Çin’de yayınlandı.
Nomos Kitap tarafından Türkçeye kazandırılan Podolsklu Adam, Danilov’un Türkçede çevrilen ilk eseri niteliğini taşıyor.