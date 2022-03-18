https://tr.sputniknews.com/20220318/rus-yazar-danilovun-odullu-eseri-turkce-yayimlandi-batidan-yukselen-irkciliga-karsi-duruyoruz-1054862274.html

Rus yazar Danilov’un ödüllü eseri Türkçe yayımlandı: ‘Batı’dan yükselen ırkçılığa karşı duruyoruz’

Rus yazar Danilov’un ödüllü eseri Türkçe yayımlandı: ‘Batı’dan yükselen ırkçılığa karşı duruyoruz’

Çağdaş Rus edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dimitri Danilov’un Podolsklu Adam eseri Türkçeye çevrildi. Nomos Yayınevi tarafından Türkçeye... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T22:06+0300

2022-03-18T22:06+0300

2022-03-18T22:06+0300

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2018 Altın Maske Ödülü’ne layık görülen Podolsklu Adam eserinin Türkçe çevirisinin tanıtımı Ankara’daki Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde (Rossotrudniçestvo) yapıldı. Etkinliğe onlarca edebiyat sever katılırken kitabın yazarı Danilov da etkinliğe online katılarak kitabını anlattı.Nomos Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Erdem Ergen de “Rus kültürüne karşı ırkçı bir Nazizm hareketi başlatıldı” diyerek şunları kaydetti:‘Umarım bu yasaklar Türkiye’de hiçbir zaman olmayacak’Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, burada yaptığı konuşmada, “Batılı ülkeler Dostoyevski’yi, Tolstoy’u, Puşkin’i, Çehov’u yasaklıyorlar. Kültüre karşı savaşa başladılar. Bunu eskiden de gördük. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu eleştirdi. Umarım bu yasaklar Türkiye’de hiçbir zaman olmayacak. Biz bugün çok önemli bir kitabın tanıtımı için buradayız” dedi.Danilov’un Türkçe yayınlanan ilk eseriPodolsklu Adam, Rusya’nın prestijli tiyatro ödülü Altın Maske’ye 2018 yılında ‘En İyi Oyun Yazarı’ dalında layık görüldü. 2019 yılında düzyazı kategorisinde Andrey Belıy Ödülü’nü , 2021 yılında ise Edebiyat kategorisinde Moskova Sanat Ödülü’ne sahip oldu. Danilov’un eserlerinden uyarlanan oyunlar Rusya’da ve diğer ülkelerde 70’ten fazla tiyatroda sahnelendi. Eserleri birçok dile çevrilerek Avrupa, ABD, İsrail ve Çin’de yayınlandı.Nomos Kitap tarafından Türkçeye kazandırılan Podolsklu Adam, Danilov’un Türkçede çevrilen ilk eseri niteliğini taşıyor.

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rusya, kültür, kitap, yazar, batı, avrupa, yaptırım, edebiyat