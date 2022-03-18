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Rusya: Aşırı milliyetçiler, Melitopol’a misket bombası yüklü Toçka-U’larla saldırdı
Rusya: Aşırı milliyetçiler, Melitopol’a misket bombası yüklü Toçka-U’larla saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bu gece aşırı milliyetçilerin Melitopol’deki yerleşim birimlerine misket bombası mühimmatı yüklü Toçka-U... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:23+0300
2022-03-18T13:23+0300
2022-03-18T13:45+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
toçka-u
misket bombası
iskender füzeleri
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, aşırı milliyetçilerin bu gece Melitopol'ü misket bombası yüklü Toçka-U füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya ordusunun Melitopol’deki yerleşim birimlerinde atış mevzisi olmadığı bilinirken, Kiev rejiminin bir kez daha sivillere karşı balistik füzelerle saldırmasının, aşırı milliyetçi Ukrayna yönetiminin suç teşkil eden özünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.'Rus ordusu, İskender füzeleriyle Toçka-U sistemlerini imha etti'Konaşenkov’a göre, misket bombası mühimmatlı Toçka-U saldırıları, Ukraynalı aşırı milliyetçi birlikleri kontrolündeki Zaporojya kentinin güneydoğu bölgelerinden gerçekleştirildi.Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:- Rusya Silahlı Kuvvetleri, balistik füzelerin fırlatıldığı koordinatları tespit etti, füze saldırılarını önlemek ve Ukrayna vatandaşlarının Kiev’deki aşırı milliyetçi rejimin saldırılarından korumak için iki İskender füzesi fırlattı. İskender füzeleriyle, Ukraynalı milliyetçilerin Toçka-U fırlatma rampaları imha edildi.- Rus ordusu böylelikle sivillere karşı yapılan füze saldırısını püskürttü.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, toçka-u, misket bombası, iskender füzeleri, igor konaşenkov
Rusya: Aşırı milliyetçiler, Melitopol’a misket bombası yüklü Toçka-U’larla saldırdı
13:23 18.03.2022 (güncellendi: 13:45 18.03.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bu gece aşırı milliyetçilerin Melitopol’deki yerleşim birimlerine misket bombası mühimmatı yüklü Toçka-U füzeleriyle saldırdığını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, aşırı milliyetçilerin bu gece Melitopol'ü misket bombası yüklü Toçka-U füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya ordusunun Melitopol’deki yerleşim birimlerinde atış mevzisi olmadığı bilinirken, Kiev rejiminin bir kez daha sivillere karşı balistik füzelerle saldırmasının, aşırı milliyetçi Ukrayna yönetiminin suç teşkil eden özünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.
'Rus ordusu, İskender füzeleriyle Toçka-U sistemlerini imha etti'
Konaşenkov’a göre, misket bombası mühimmatlı Toçka-U saldırıları, Ukraynalı aşırı milliyetçi birlikleri kontrolündeki Zaporojya kentinin güneydoğu bölgelerinden gerçekleştirildi.
Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Rusya Silahlı Kuvvetleri, balistik füzelerin fırlatıldığı koordinatları tespit etti, füze saldırılarını önlemek ve Ukrayna vatandaşlarının Kiev’deki aşırı milliyetçi rejimin saldırılarından korumak için iki İskender füzesi fırlattı. İskender füzeleriyle, Ukraynalı milliyetçilerin Toçka-U fırlatma rampaları imha edildi.
- Rus ordusu böylelikle sivillere karşı yapılan füze saldırısını püskürttü.