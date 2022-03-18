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Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi
Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi
Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel, Rusya Sağlık Bakanlığı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:30+0300
2022-03-18T23:30+0300
koronavirüs
rusya
rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba)
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın devlet ilaç siciline göre, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için geliştirilen rekombinant altbirim aşısı Konvasel’in bugün, 18 Mart 2022 tarihinde tescil edildi.Daha önce FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Konvasel aşısının ağır yan etki veya alerjiye yol açmadığını dile getirmişti.
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rusya, rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba), koronavirüs, koronavirüs aşısı

Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi

23:30 18.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTRusya / aşı
Rusya / aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın devlet ilaç siciline göre, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için geliştirilen rekombinant altbirim aşısı Konvasel’in bugün, 18 Mart 2022 tarihinde tescil edildi.
Daha önce FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Konvasel aşısının ağır yan etki veya alerjiye yol açmadığını dile getirmişti.
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