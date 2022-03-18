https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyada-bir-kovid-19-asisi-daha-tescil-edildi-1054864417.html

Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi

Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi

Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel, Rusya Sağlık Bakanlığı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T23:30+0300

2022-03-18T23:30+0300

2022-03-18T23:30+0300

koronavirüs

rusya

rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba)

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın devlet ilaç siciline göre, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için geliştirilen rekombinant altbirim aşısı Konvasel’in bugün, 18 Mart 2022 tarihinde tescil edildi.Daha önce FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Konvasel aşısının ağır yan etki veya alerjiye yol açmadığını dile getirmişti.

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rusya, rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba), koronavirüs, koronavirüs aşısı