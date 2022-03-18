https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyada-bir-kovid-19-asisi-daha-tescil-edildi-1054864417.html
Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi
Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi
Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel, Rusya Sağlık Bakanlığı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:30+0300
2022-03-18T23:30+0300
2022-03-18T23:30+0300
koronavirüs
rusya
rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba)
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044214844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50656b51baf9bf3b837de472b807c3dd.jpg
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın devlet ilaç siciline göre, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için geliştirilen rekombinant altbirim aşısı Konvasel’in bugün, 18 Mart 2022 tarihinde tescil edildi.Daha önce FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Konvasel aşısının ağır yan etki veya alerjiye yol açmadığını dile getirmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044214844_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c0ef7acffe3c2b76bf0e6eca13c371b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba), koronavirüs, koronavirüs aşısı
Rusya’da bir Kovid-19 aşısı daha tescil edildi
Abone ol
Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın devlet ilaç siciline göre, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için geliştirilen rekombinant altbirim aşısı Konvasel’in bugün, 18 Mart 2022 tarihinde tescil edildi.
Daha önce FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Konvasel aşısının ağır yan etki veya alerjiye yol açmadığını dile getirmişti.