https://tr.sputniknews.com/20220318/sabiha-gokcen-havalimaninda-19-ve-20-martta-ucus-azaltma-karari-1054855242.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T16:54+0300

2022-03-18T16:54+0300

2022-03-18T16:54+0300

türkiye

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sabiha gökçen havaalanı

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sefer

uçak seferi

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Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 19 ve 20 Mart’ta uçuş kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda seferler, 19 Mart'ta yüzde 25 oranında, 20 Mart'ta ise 05.00 ile 14.59 saat arasında yüzde 10 oranında uçuş kısıtlaması kararı alındı.Kar nedeniyle iki gün uçuş kısıtlamasıKonuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)’tan yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220317/sabiha-gokcen-havalimanindan-ucus-iptallerine-iliskin-aciklama-1054818903.html

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