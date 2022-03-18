https://tr.sputniknews.com/20220318/sabiha-gokcen-havalimaninda-19-ve-20-martta-ucus-azaltma-karari-1054860015.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı
İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T19:56+0300
2022-03-18T19:56+0300
2022-03-18T19:56+0300
türkiye
olumsuz hava koşulları
sabiha gökçen
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103903/12/1039031284_45:0:1156:625_1920x0_80_0_0_c4f80d45dfb843d1fa264399df888632.jpg
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19 Mart 2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart 2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103903/12/1039031284_184:0:1017:625_1920x0_80_0_0_13ed94cdb64914f19329bbf65c409808.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
olumsuz hava koşulları, sabiha gökçen, istanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı
Abone ol
İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19 Mart 2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart 2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."