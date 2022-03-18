https://tr.sputniknews.com/20220318/sabiha-gokcen-havalimaninda-19-ve-20-martta-ucus-azaltma-karari-1054860015.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T19:56+0300

2022-03-18T19:56+0300

2022-03-18T19:56+0300

türkiye

olumsuz hava koşulları

sabiha gökçen

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103903/12/1039031284_45:0:1156:625_1920x0_80_0_0_c4f80d45dfb843d1fa264399df888632.jpg

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19 Mart 2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart 2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olumsuz hava koşulları, sabiha gökçen, istanbul