https://tr.sputniknews.com/20220318/sampiyonlar-liginde-ceyrek-final-ve-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1054848739.html

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T14:29+0300

2022-03-18T14:29+0300

2022-03-18T14:29+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

chelsea

villareal futbol kulübü

real madrid

liverpool

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:Çeyrek final maçları şöyle:Yarı final maçları şöyle:Final Paris'teUEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20220316/barcelona-galatasaray-maci-icin-istanbula-geldi-1054776192.html

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uefa şampiyonlar ligi, chelsea, villareal futbol kulübü, real madrid, liverpool