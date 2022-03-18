https://tr.sputniknews.com/20220318/sampiyonlar-liginde-ceyrek-final-ve-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1054848739.html
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:29+0300
2022-03-18T14:29+0300
2022-03-18T14:29+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
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villareal futbol kulübü
real madrid
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:Çeyrek final maçları şöyle:Yarı final maçları şöyle:Final Paris'teUEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220316/barcelona-galatasaray-maci-icin-istanbula-geldi-1054776192.html
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uefa şampiyonlar ligi, chelsea, villareal futbol kulübü, real madrid, liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Çeyrek final maçları şöyle:
Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
Yarı final maçları şöyle:
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Final Paris'te
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.