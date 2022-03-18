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Sinop'ta 15 ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta 15 ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop açıklarında ölen yaklaşık 15 yunus balığı, sahile vurdu. Yunusları görenler, yetkililere haber verdi. Yunusların ölüm sebebi araştırılıyor. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:59+0300
2022-03-18T23:59+0300
türkiye
sinop
yunus
balık
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Sinop açıklarında ölen yaklaşık 15 yunus balığı, sahile vurdu. Yunusları gören öğrenciler, yetkililere haber verdi.Sinop’un stat sahilinde gezintiye çıkan öğrenciler, dalgaların kıyıya getirdiği ölü yunus balıklarını fark etti. Yaklaşık 15 civarında olduğu görülen yunus balıklarını fark eden öğrenciler ve çevredeki bir kişi, dalgaların getirdiği yunusları sahilde bir araya toplayarak yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm sebeplerinin araştırılması için kamyonete yükleyerek fakülteye sevk etti.Durumu yetkililere bildiren üniversite öğrencisi Enes Gürbüz, “Dolmuşla giderken yunusları gördük. İndiğimizde ölü olduklarını gördük. Bizden önce birisi vardı burada o da 8-10 tane görmüş. Biz de yetkilileri aradık bekliyoruz. Biz de 8 tane gördük. Buradaki ağabey de ileride birkaç tane daha olduğunu söyledi. 10-15 tane varmış. Birkaç tane de denizde varmış. Çoğu da ölü zaten. Çoğunun da martılar gözünü çıkartmıştı. Onlar da denizin kenarında şuan” dedi. Yunusları gören ve kıyıya toplamaya yardım eden Bülent Öz ise; “1-2 tanesini ben çektim. İleride de var. Avcıların problemi olabilir ama buraya çoluk çocuk geliyor. Üniversiteli gençler de geliyor görüyor ama üzülüyorlar hayvanlara ama hayvanlar zararsız hayvan” dedi.
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sinop, yunus, balık

Sinop'ta 15 ölü yunus kıyıya vurdu

23:59 18.03.2022
© AASinop'ta kıyıya vuran yunus
Sinop'ta kıyıya vuran yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Sinop açıklarında ölen yaklaşık 15 yunus balığı, sahile vurdu. Yunusları görenler, yetkililere haber verdi. Yunusların ölüm sebebi araştırılıyor.
Sinop açıklarında ölen yaklaşık 15 yunus balığı, sahile vurdu. Yunusları gören öğrenciler, yetkililere haber verdi.
Sinop’un stat sahilinde gezintiye çıkan öğrenciler, dalgaların kıyıya getirdiği ölü yunus balıklarını fark etti. Yaklaşık 15 civarında olduğu görülen yunus balıklarını fark eden öğrenciler ve çevredeki bir kişi, dalgaların getirdiği yunusları sahilde bir araya toplayarak yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm sebeplerinin araştırılması için kamyonete yükleyerek fakülteye sevk etti.

Durumu yetkililere bildiren üniversite öğrencisi Enes Gürbüz, “Dolmuşla giderken yunusları gördük. İndiğimizde ölü olduklarını gördük. Bizden önce birisi vardı burada o da 8-10 tane görmüş. Biz de yetkilileri aradık bekliyoruz. Biz de 8 tane gördük. Buradaki ağabey de ileride birkaç tane daha olduğunu söyledi. 10-15 tane varmış. Birkaç tane de denizde varmış. Çoğu da ölü zaten. Çoğunun da martılar gözünü çıkartmıştı. Onlar da denizin kenarında şuan” dedi. Yunusları gören ve kıyıya toplamaya yardım eden Bülent Öz ise; “1-2 tanesini ben çektim. İleride de var. Avcıların problemi olabilir ama buraya çoluk çocuk geliyor. Üniversiteli gençler de geliyor görüyor ama üzülüyorlar hayvanlara ama hayvanlar zararsız hayvan” dedi.
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