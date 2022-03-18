https://tr.sputniknews.com/20220318/ters-yone-giren-tir-iett-otobusuyle-carpisti-1054848648.html

Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı

Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı

İstanbul'da ters yönde ilerleyen tır İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü yaralandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T14:31+0300

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yaşam

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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