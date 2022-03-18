https://tr.sputniknews.com/20220318/ters-yone-giren-tir-iett-otobusuyle-carpisti-1054848648.html
Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı
Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı
İstanbul'da ters yönde ilerleyen tır İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü yaralandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:31+0300
2022-03-18T14:31+0300
2022-03-18T14:31+0300
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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tir
Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı
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İstanbul'da ters yönde ilerleyen tır İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada İETT şoförünün yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.