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Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı
Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı
İstanbul'da ters yönde ilerleyen tır İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü yaralandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:31+0300
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/hiz-kontrolune-yakalanmamak-icin-hareket-sensorune-miknatis-yerlestiren-tir-soforu-yakalandi-1054796007.html
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Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle çarpıştı

14:31 18.03.2022
© AAİETT kaza
İETT kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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İstanbul'da ters yönde ilerleyen tır İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada İETT şoförünün yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Hatay’da karayolunda durdurulan tır sürücüsünün, hız ihlallerinin takograf kayıtlarına geçmesini önlemek için aracın motor hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirdiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
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Hız kontrolüne yakalanmamak için hareket sensörüne mıknatıs yerleştiren TIR şoförü yakalandı
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