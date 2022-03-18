https://tr.sputniknews.com/20220318/toyotadan-deprem-karari-11-fabrikada-uretim-durdu-1054838830.html
Toyota'dan deprem kararı: 11 fabrikada üretim durdu
Toyota'dan deprem kararı: 11 fabrikada üretim durdu
Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu bildirdi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:21+0300
2022-03-18T11:21+0300
2022-03-18T11:21+0300
dünya
toyota
ekonomi
japonya
deprem
üretim
durdurma
durdurma kararı
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Firmadan yapılan açıklamada Japon üretici, önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.Açıklamaya göre Toyota, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/1054800025.html
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toyota, ekonomi, japonya, deprem, üretim, durdurma, durdurma kararı
Toyota'dan deprem kararı: 11 fabrikada üretim durdu
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Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
Firmadan yapılan açıklamada Japon üretici, önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.
Açıklamaya göre Toyota, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.
Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.
Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.