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https://tr.sputniknews.com/20220318/toyotadan-deprem-karari-11-fabrikada-uretim-durdu-1054838830.html
Toyota'dan deprem kararı: 11 fabrikada üretim durdu
Toyota'dan deprem kararı: 11 fabrikada üretim durdu
Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu bildirdi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:21+0300
2022-03-18T11:21+0300
dünya
toyota
ekonomi
japonya
deprem
üretim
durdurma
durdurma kararı
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Firmadan yapılan açıklamada Japon üretici, önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.Açıklamaya göre Toyota, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/1054800025.html
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toyota, ekonomi, japonya, deprem, üretim, durdurma, durdurma kararı

Toyota'dan deprem kararı: 11 fabrikada üretim durdu

11:21 18.03.2022
© AP Photo / Eguene HoshikoToyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım
Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Eguene Hoshiko
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Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
Firmadan yapılan açıklamada Japon üretici, önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.
Açıklamaya göre Toyota, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.
Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.
Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.
Japonya'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
MULTİMEDYA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem
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