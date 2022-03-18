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TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji projelerine 3.3 milyar TL ayırdı
TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji projelerine 3.3 milyar TL ayırdı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yıl genelinde bilim ve teknoloji projelerine 3.3 milyar TL bütçe ayrıldığını açıkladı. Bütçenin ağırlıklı olarak... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:54+0300
2022-03-18T13:55+0300
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tübitak
bütçe
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 genelinde bilim ve teknoloji proje-lerine 3.3 milyar TL. destek sağlayacak. Bloomberght'den Hande Berktan'ın haberine göre, Gündem Teknoloji programına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bütçe ve desteklere dair “Projelerimizin yüzde 25’iklim değişikliği konusunda geliyor. Bu yılki bütçemiz için önemli bir artış yapıldı.2022 yıl genelinde kurum olarak 3.3 milyar TL’lik bütçemiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın’da önemli destekleri var. Ayrıca AB fonlarından almış olduğumuz hibe destekler var. AB’de 96 milyar Euro’luk bütçesi var. Bu destekler noktasında 5 projemizden 1 ‘i destekleniyor ki bunun oranı gayet iyi. Kritik teknolojilerde büyük platformlara, büyük çalışma gruplarına yönelik desteklerimiz çok daha fazla artacak. Bilgiyi üretenle bilgiyi kullananın TÜBİTAK’ a başvurmasını isteyeceğiz.’’ dedi.Odaklanılacak teknolojiler üzerine TÜBİTAK Başkanı “Türkiye’de araştırma çalışmalarının sonuçları, gerek akademik düzeyde gerekse endüstride uluslararası anlamda rekabet unsuru olarak kullanılmaya başlandı. Pandemide bilim özelinde araştırmaya ihtiyaç daha öne çıktı. Pandemi ile birlikte yeni araştırma konuları daha karmaşık araştırma konuları olarak karşımıza çıktı. Bilim temelli konulardı. Diğer bir alan, sıfır emisyon hedefi gibi sürekli değişkenliği olan konular öne çıkacak. Artık bilimi üreten üniversitelerle bilimi tüketen endüstri daha sıkı çalışmak durumunda olacak.TÜBİTAK‘da özellikle hidrojen teknolojileri yani yeşil hidrojen kavramını, yeni nesil nükleer reaktörleri ve kuantum teknolojileri konuşacağız. Gelecekte ülkeler iklim göçü sorunuyla karşı karşıya kalacak. Bugün konuştuğumuz göçler savaşlar nedeniyle olurken iklim nedeniyle de göçler olacak. İklim konusunda TÜBİTAK önlemler için 5 başlıkta çalışıyor. TÜBİTAK’ın odaklandığı konular arasında bio çeşitlilik konusu, döngüsel ekonomi, temiz ve güvenilir enerji, güvenli gıda arzı ve akıllı ulaşım konusu. Kritik teknolojilerde büyük platformlara, büyük çalışma gruplarına yönelik desteklerimiz çok daha fazla artacak. Bilgiyi üretenle bilgiyi kullananın TÜBİTAK’ a başvurmasını isteyeceğiz.’’ açıklamasını yaptı.
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tübitak, bütçe

TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji projelerine 3.3 milyar TL ayırdı

13:54 18.03.2022 (güncellendi: 13:55 18.03.2022)
© AAEge Üniversitesi'nin (EÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi.
Ege Üniversitesi'nin (EÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yıl genelinde bilim ve teknoloji projelerine 3.3 milyar TL bütçe ayrıldığını açıkladı. Bütçenin ağırlıklı olarak yeşil dönüşüm projeleri, hidrojen teknolojileri, nükleer ve kuantum teknolojilerinde kullanılması planlanıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 genelinde bilim ve teknoloji proje-lerine 3.3 milyar TL. destek sağlayacak.
Bloomberght'den Hande Berktan'ın haberine göre, Gündem Teknoloji programına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bütçe ve desteklere dair “Projelerimizin yüzde 25’iklim değişikliği konusunda geliyor. Bu yılki bütçemiz için önemli bir artış yapıldı.2022 yıl genelinde kurum olarak 3.3 milyar TL’lik bütçemiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın’da önemli destekleri var. Ayrıca AB fonlarından almış olduğumuz hibe destekler var. AB’de 96 milyar Euro’luk bütçesi var. Bu destekler noktasında 5 projemizden 1 ‘i destekleniyor ki bunun oranı gayet iyi. Kritik teknolojilerde büyük platformlara, büyük çalışma gruplarına yönelik desteklerimiz çok daha fazla artacak. Bilgiyi üretenle bilgiyi kullananın TÜBİTAK’ a başvurmasını isteyeceğiz.’’ dedi.
Odaklanılacak teknolojiler üzerine TÜBİTAK Başkanı “Türkiye’de araştırma çalışmalarının sonuçları, gerek akademik düzeyde gerekse endüstride uluslararası anlamda rekabet unsuru olarak kullanılmaya başlandı. Pandemide bilim özelinde araştırmaya ihtiyaç daha öne çıktı. Pandemi ile birlikte yeni araştırma konuları daha karmaşık araştırma konuları olarak karşımıza çıktı. Bilim temelli konulardı. Diğer bir alan, sıfır emisyon hedefi gibi sürekli değişkenliği olan konular öne çıkacak. Artık bilimi üreten üniversitelerle bilimi tüketen endüstri daha sıkı çalışmak durumunda olacak.TÜBİTAK‘da özellikle hidrojen teknolojileri yani yeşil hidrojen kavramını, yeni nesil nükleer reaktörleri ve kuantum teknolojileri konuşacağız. Gelecekte ülkeler iklim göçü sorunuyla karşı karşıya kalacak. Bugün konuştuğumuz göçler savaşlar nedeniyle olurken iklim nedeniyle de göçler olacak. İklim konusunda TÜBİTAK önlemler için 5 başlıkta çalışıyor. TÜBİTAK’ın odaklandığı konular arasında bio çeşitlilik konusu, döngüsel ekonomi, temiz ve güvenilir enerji, güvenli gıda arzı ve akıllı ulaşım konusu. Kritik teknolojilerde büyük platformlara, büyük çalışma gruplarına yönelik desteklerimiz çok daha fazla artacak. Bilgiyi üretenle bilgiyi kullananın TÜBİTAK’ a başvurmasını isteyeceğiz.’’ açıklamasını yaptı.
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