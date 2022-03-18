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https://tr.sputniknews.com/20220318/yeni-zelandada-karaya-vuran-balinalardan-31i-telef-oldu-1054851224.html
Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalardan 31'i telef oldu
Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalardan 31'i telef oldu
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda karaya vuran 36 balinadan 31'i telef olurken, 5 balinayı kurtarma çalışmaları devam ediyor. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzey ucundaki Farewell Spit koyunda 36 balina bilinmeyen bir nedenle karaya vurdu. Bölgeye gelen Koruma Departmanı ekipleri, 31 balinanın telef olduğunu tespit etti. Yapılan açıklamada hayatta kalan 5 pilot balinanın ise yeniden yüzdürülmeye çalışıldığı belirtilerek, "Bu sabah 5 canlı balinayı yeniden yüzdürmeye çalışacağız. Bu süreç biraz zaman alabilir ve başarılı olup olmadığını birkaç saat bilemeyebiliriz" denildi.Öte yandan, Şubat 2017'de aynı bölgede yaklaşık 700 balina karaya vurmuş, 250'si telef olmuştu. Yeni Zelanda sularında en yaygın balina türü olan ve 6 metreye kadar ulaştığı bilinen pilot balinalar, toplu halde karaya vurmalarıyla dikkati çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210513/sahile-8-metrelik-oluklu-balina-vurdu-1044495140.html
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yeni zelanda, balina, telef

Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalardan 31'i telef oldu

15:26 18.03.2022 (güncellendi: 15:29 18.03.2022)
© İHAYeni Zelanda'da karaya vuran balinalar
Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© İHA
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda karaya vuran 36 balinadan 31'i telef olurken, 5 balinayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzey ucundaki Farewell Spit koyunda 36 balina bilinmeyen bir nedenle karaya vurdu.
Bölgeye gelen Koruma Departmanı ekipleri, 31 balinanın telef olduğunu tespit etti. Yapılan açıklamada hayatta kalan 5 pilot balinanın ise yeniden yüzdürülmeye çalışıldığı belirtilerek, "Bu sabah 5 canlı balinayı yeniden yüzdürmeye çalışacağız. Bu süreç biraz zaman alabilir ve başarılı olup olmadığını birkaç saat bilemeyebiliriz" denildi.
Öte yandan, Şubat 2017'de aynı bölgede yaklaşık 700 balina karaya vurmuş, 250'si telef olmuştu. Yeni Zelanda sularında en yaygın balina türü olan ve 6 metreye kadar ulaştığı bilinen pilot balinalar, toplu halde karaya vurmalarıyla dikkati çekiyor.
Mersin sahiline 8 metrelik oluklu balina vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2021
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