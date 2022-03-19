Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

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Göçmen, ayrıca çevreyi ve doğayı en iyi şekilde korumak ve kollamak zorunda olunduğunu belirterek, "Doğaya atılan çöpler, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz" dedi.