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Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi
Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi
Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

12:38 19.03.2022 (güncellendi: 12:40 19.03.2022)
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Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.
© AA

Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen 50 öğrenci, nehirlerin kenarlarına atılmış plastik, cam ve organik atıkları topladı.

Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen 50 öğrenci, nehirlerin kenarlarına atılmış plastik, cam ve organik atıkları topladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen 50 öğrenci, nehirlerin kenarlarına atılmış plastik, cam ve organik atıkları topladı.

© AA

Temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için temizlik yapan öğrenciler, kısa sürede onlarca çöp poşetini doldurdu.

Temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için temizlik yapan öğrenciler, kısa sürede onlarca çöp poşetini doldurdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için temizlik yapan öğrenciler, kısa sürede onlarca çöp poşetini doldurdu.

© AA

Topluluğun başkanı Sevil Göçmen, gazetecilere, yaşanabilir bir dünya için doğanın temiz tutulması gerektiği açıklamasında bulundu.

Topluluğun başkanı Sevil Göçmen, gazetecilere, yaşanabilir bir dünya için doğanın temiz tutulması gerektiği açıklamasında bulundu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Topluluğun başkanı Sevil Göçmen, gazetecilere, yaşanabilir bir dünya için doğanın temiz tutulması gerektiği açıklamasında bulundu.

© AA

Göçmen, ayrıca çevreyi ve doğayı en iyi şekilde korumak ve kollamak zorunda olunduğunu belirterek, "Doğaya atılan çöpler, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz" dedi.

Göçmen, ayrıca çevreyi ve doğayı en iyi şekilde korumak ve kollamak zorunda olunduğunu belirterek, &quot;Doğaya atılan çöpler, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Göçmen, ayrıca çevreyi ve doğayı en iyi şekilde korumak ve kollamak zorunda olunduğunu belirterek, "Doğaya atılan çöpler, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz" dedi.

© AA

Öğrencilerden Doğukan Toprak da doğayı ve çevreyi çöplerden arındırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Doğukan Toprak da doğayı ve çevreyi çöplerden arındırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Öğrencilerden Doğukan Toprak da doğayı ve çevreyi çöplerden arındırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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