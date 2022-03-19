https://tr.sputniknews.com/20220319/11-yil-once-sosyal-medyadan-doktora-hakaret-etmisti-davada-hapis-karari-cikti-1054873090.html
11 yıl önce sosyal medyadan doktora hakaret etmişti: Davada hapis kararı çıktı
11 yıl önce sosyal medyadan doktora hakaret etmişti: Davada hapis kararı çıktı
Antalya’da gittiği hastanede doktorla tartıştıktan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve küfreden kişiye, “Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T13:06+0300
2022-03-19T13:06+0300
2022-03-19T13:08+0300
türkiye
sağlıkta şiddet
doktor
hakaret
hasta
hapis
ceza
karar
dava
şiddet
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İddialara göre 2011 yılında Antalya Devlet Hastanesi’nde sıra bekleyen U.Y.D., doktora sormak istedi. Bunun üzerine doktorun kendisini azarlayıp küçük düşürdüğünü iddia eden U.Y.D, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulundu.Dr. Lütfi Tiyekli Başkanlığındaki Kahramanmaraş Tabipler Odası, 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan doktorlara hakaret ettiği gerekçesiyle 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına şahıs hakkında şikayetçi oldu. 'Kimse hiçbir hekime fiziki ve sözlü saldırıda bulunamaz'Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Tiyekli konuya şunları ifade etti:'Yazdığım yazıdan ve verdiğim tepkiden çok pişmanım'Savcılık şikayeti kabul edip sanık hakkında iddianame hazırladı. Daha sonra iddianame kabul edilerek Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Görülen duruşmada, sanık U.Y.D, yazılı savunmada bulundu. Savunmasında Yazdığı yazıdan ve verdiği tepkiden dolayı çok pişman olduğunu ifade eden U.Y.D, "Ergenlik döneminde olduğum için sinirli bir şekilde çıktım. Daha sonrada pişman olduğum bu paylaşımı yaptım. Söz konusu paylaşım çok eskidir ve zamanaşımı süresi dolmuştur. Paylaşımda bunun aksini kanıtlayacak bir tarih yer almamaktadır" dedi.3 ay 22 gün hapis cezası, 5 yıl süre ile denetimMahkeme sanık U.Y.D. hakkında, 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırdı.Sanığa, ‘5 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına’ ve kısa süreli hapis cezasına ilişkin, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/uzman-cavus-tarafindan-darp-edildigi-one-surulen-doktor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054869149.html
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sağlıkta şiddet, doktor, hakaret, hasta, hapis, ceza, karar, dava, şiddet, sosyal medya, türk tabipleri birliği (ttb), kahramanmaraş tabipler odası, lütfi tiyekli
11 yıl önce sosyal medyadan doktora hakaret etmişti: Davada hapis kararı çıktı
13:06 19.03.2022 (güncellendi: 13:08 19.03.2022) Abone ol
Antalya’da gittiği hastanede doktorla tartıştıktan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve küfreden kişiye, “Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
İddialara göre 2011 yılında Antalya Devlet Hastanesi’nde sıra bekleyen U.Y.D., doktora sormak istedi. Bunun üzerine doktorun kendisini azarlayıp küçük düşürdüğünü iddia eden U.Y.D, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulundu.
Dr. Lütfi Tiyekli Başkanlığındaki Kahramanmaraş Tabipler Odası, 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan doktorlara hakaret ettiği gerekçesiyle 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına şahıs hakkında şikayetçi oldu.
'Kimse hiçbir hekime fiziki ve sözlü saldırıda bulunamaz'
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Tiyekli konuya şunları ifade etti:
“Her zaman söylüyoruz, hekimlik önemli bir meslektir. Kimse hiçbir hekime fiziki ve sözlü saldırıda bulunamaz. Biz de bu ve buna benzer konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”
'Yazdığım yazıdan ve verdiğim tepkiden çok pişmanım'
Savcılık şikayeti kabul edip sanık hakkında iddianame hazırladı. Daha sonra iddianame kabul edilerek Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Görülen duruşmada, sanık U.Y.D, yazılı savunmada bulundu. Savunmasında Yazdığı yazıdan ve verdiği tepkiden dolayı çok pişman olduğunu ifade eden U.Y.D, "Ergenlik döneminde olduğum için sinirli bir şekilde çıktım. Daha sonrada pişman olduğum bu paylaşımı yaptım. Söz konusu paylaşım çok eskidir ve zamanaşımı süresi dolmuştur. Paylaşımda bunun aksini kanıtlayacak bir tarih yer almamaktadır" dedi.
3 ay 22 gün hapis cezası, 5 yıl süre ile denetim
Mahkeme sanık U.Y.D. hakkında, 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırdı.
Sanığa, ‘5 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına’ ve kısa süreli hapis cezasına ilişkin, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ kararı verildi.