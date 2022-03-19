https://tr.sputniknews.com/20220319/1915-canakkale-koprusunden-ilk-gecisler-basladi-1054875551.html

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçişler başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçişler başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T15:22+0300

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türkiye

çanakkale

1915 çanakkale köprüsü

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

recep tayyip erdoğan

köprü ücreti

asya

avrupa

18 mart çanakkale zaferi

açılış

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gece yarısından itibaren araç geçişleri başladı.Otomobiller için geçişler 200 liraKöprüden geçişler, 1 hafta ücretsiz olacağı köprüde, otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalışmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220319/acilisi-gerceklestirilen-1915-canakkale-koprusunde-lazer-isik-gosterisi-1054867533.html

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