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1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçişler başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçişler başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çanakkale
1915 çanakkale köprüsü
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
recep tayyip erdoğan
köprü ücreti
asya
avrupa
18 mart çanakkale zaferi
açılış
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gece yarısından itibaren araç geçişleri başladı.Otomobiller için geçişler 200 liraKöprüden geçişler, 1 hafta ücretsiz olacağı köprüde, otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220319/acilisi-gerceklestirilen-1915-canakkale-koprusunde-lazer-isik-gosterisi-1054867533.html
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çanakkale
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çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, recep tayyip erdoğan, köprü ücreti, asya, avrupa, 18 mart çanakkale zaferi, açılış, açılış töreni

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçişler başladı

15:22 19.03.2022 (güncellendi: 15:23 19.03.2022)
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE1915 Çanakkale köprüsü
1915 Çanakkale köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
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Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gece yarısından itibaren araç geçişleri başladı.

Otomobiller için geçişler 200 lira

Köprüden geçişler, 1 hafta ücretsiz olacağı köprüde, otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalışmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
YAŞAM
Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
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