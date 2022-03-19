https://tr.sputniknews.com/20220319/abd-savas-ucagi-norvecte-dustu-1054865524.html
ABD savaş uçağı Norveç'te düştü
ABD savaş uçağı Norveç'te düştü
Norveç’te, içinde dört kişinin bulunduğu bir ABD savaş uçağının düştüğü belirtildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T01:05+0300
2022-03-19T01:05+0300
2022-03-19T01:05+0300
dünya
norveç
abd
savaş uçağı
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Nordic News’un aktardığına göre, Norveç’in kuzeyinde düzenlenen NATO’nun Cold Response tatbikatına katılan ABD savaş uçağı düştü. Uçağın içinde dört kişi vardı.Olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, mürettebatın durumunun belli olmadığı kaydedildi.
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norveç, abd, savaş uçağı
ABD savaş uçağı Norveç'te düştü
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Norveç’te, içinde dört kişinin bulunduğu bir ABD savaş uçağının düştüğü belirtildi.
Nordic News’un aktardığına göre, Norveç’in kuzeyinde düzenlenen NATO’nun Cold Response tatbikatına katılan ABD savaş uçağı düştü. Uçağın içinde dört kişi vardı.
Olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, mürettebatın durumunun belli olmadığı kaydedildi.