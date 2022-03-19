https://tr.sputniknews.com/20220319/afganistanda-havan-mermisinin-patlamasi-sonucu-4-cocuk-oldu-1054876353.html

Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T16:10+0300

2022-03-19T16:10+0300

2022-03-19T16:10+0300

dünya

taliban

afganistan

ölü

muhammed asıf hakimi

mühimmat

savaş

ölüm

çocuk

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Taliban yönetimi Kandahar Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Muhammed Asıf Hakimi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin çocukların oyun oynadığı sırada patladığını söyledi. Hakimi, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Daha önce de olmuştuTaliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıkladı. Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220106/afganistan-ve-irakta-cocuklari-olen-annelerden-cagri-blair-doneminin-tum-devlet-sirlari-aciklansin-1052474499.html

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taliban, afganistan, ölü, muhammed asıf hakimi, mühimmat, savaş, ölüm, çocuk