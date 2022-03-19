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https://tr.sputniknews.com/20220319/afganistanda-havan-mermisinin-patlamasi-sonucu-4-cocuk-oldu-1054876353.html
Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü
Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T16:10+0300
2022-03-19T16:10+0300
dünya
taliban
afganistan
ölü
muhammed asıf hakimi
mühimmat
savaş
ölüm
çocuk
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Taliban yönetimi Kandahar Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Muhammed Asıf Hakimi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin çocukların oyun oynadığı sırada patladığını söyledi. Hakimi, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Daha önce de olmuştuTaliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıkladı. Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/afganistan-ve-irakta-cocuklari-olen-annelerden-cagri-blair-doneminin-tum-devlet-sirlari-aciklansin-1052474499.html
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taliban, afganistan, ölü, muhammed asıf hakimi, mühimmat, savaş, ölüm, çocuk

Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

16:10 19.03.2022
© AFP 2022Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.
Taliban yönetimi Kandahar Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Muhammed Asıf Hakimi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin çocukların oyun oynadığı sırada patladığını söyledi. Hakimi, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Daha önce de olmuştu

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıkladı. Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.
Eski Britanya Başbakanı Tony Blair Nisan 2021'de ITV News kanalına röportaj verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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6 Ocak, 17:27
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