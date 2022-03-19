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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/alman-bakan-habeck-rus-gazi-olmadan-gelecek-kis-evlerimizi-isitmak-icin-yeterli-enerjimiz-olmayacak-1054880062.html
Alman Bakan Habeck: Rus gazı olmadan gelecek kış evlerimizi ısıtmak için yeterli enerjimiz olmayacak
Alman Bakan Habeck: Rus gazı olmadan gelecek kış evlerimizi ısıtmak için yeterli enerjimiz olmayacak
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus gazı tedarikini durduramayacaklarını, çünkü böyle bir adımın gelecek kışın hem evlerin ısıtılması hem de sanayinin... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T19:47+0300
2022-03-19T19:47+0300
ukrayna krizi
robert habeck
ukrayna
enerji
rus
gaz
rusya
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan ithal edilen gazın kesilmesi durumunda, ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Habeck, Deutschlandfunk radyosunda katıldığı programda, "Gelecek kışa kadar daha fazla gaz alamazsak veya Rusya'dan gelen tedarikte bir kesinti ya da aksama olursa, evlerimizi ısıtmak ve sanayi desteklemek için yeterli gazımız olmayacak" dedi.Bakan, gazın daha çok tedarik zincirinin başında kullanıldığını belirterek, herhangi bir aksamanın ‘domino etkisi’ yaratacağı da sözlerine ekledi.Almanya, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya olan 'enerji bağımlılığı'ndan kurtulmak için enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmek niyetinde olduğunu açıklamıştı. Ancak şu anda Rusya, yapılan sözleşmeler çerçevesinde, Almanya'ya kömür, petrol ve gaz tedarik etmeye devam ediyor.
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robert habeck, ukrayna, enerji, rus, gaz, rusya

Alman Bakan Habeck: Rus gazı olmadan gelecek kış evlerimizi ısıtmak için yeterli enerjimiz olmayacak

19:47 19.03.2022
© TOBIAS SCHWARZRobert Habeck
Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus gazı tedarikini durduramayacaklarını, çünkü böyle bir adımın gelecek kışın hem evlerin ısıtılması hem de sanayinin desteklenmesi için gerekli gaz arzında sıkıntıya yol açacağını söyledi.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan ithal edilen gazın kesilmesi durumunda, ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Habeck, Deutschlandfunk radyosunda katıldığı programda, "Gelecek kışa kadar daha fazla gaz alamazsak veya Rusya'dan gelen tedarikte bir kesinti ya da aksama olursa, evlerimizi ısıtmak ve sanayi desteklemek için yeterli gazımız olmayacak" dedi.
Bakan, gazın daha çok tedarik zincirinin başında kullanıldığını belirterek, herhangi bir aksamanın ‘domino etkisi’ yaratacağı da sözlerine ekledi.
Almanya, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya olan 'enerji bağımlılığı'ndan kurtulmak için enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmek niyetinde olduğunu açıklamıştı. Ancak şu anda Rusya, yapılan sözleşmeler çerçevesinde, Almanya'ya kömür, petrol ve gaz tedarik etmeye devam ediyor.
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