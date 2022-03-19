https://tr.sputniknews.com/20220319/alman-bakan-habeck-rus-gazi-olmadan-gelecek-kis-evlerimizi-isitmak-icin-yeterli-enerjimiz-olmayacak-1054880062.html

Alman Bakan Habeck: Rus gazı olmadan gelecek kış evlerimizi ısıtmak için yeterli enerjimiz olmayacak

Alman Bakan Habeck: Rus gazı olmadan gelecek kış evlerimizi ısıtmak için yeterli enerjimiz olmayacak

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus gazı tedarikini durduramayacaklarını, çünkü böyle bir adımın gelecek kışın hem evlerin ısıtılması hem de sanayinin... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T19:47+0300

2022-03-19T19:47+0300

2022-03-19T19:47+0300

ukrayna krizi

robert habeck

ukrayna

enerji

rus

gaz

rusya

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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan ithal edilen gazın kesilmesi durumunda, ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Habeck, Deutschlandfunk radyosunda katıldığı programda, "Gelecek kışa kadar daha fazla gaz alamazsak veya Rusya'dan gelen tedarikte bir kesinti ya da aksama olursa, evlerimizi ısıtmak ve sanayi desteklemek için yeterli gazımız olmayacak" dedi.Bakan, gazın daha çok tedarik zincirinin başında kullanıldığını belirterek, herhangi bir aksamanın ‘domino etkisi’ yaratacağı da sözlerine ekledi.Almanya, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya olan 'enerji bağımlılığı'ndan kurtulmak için enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmek niyetinde olduğunu açıklamıştı. Ancak şu anda Rusya, yapılan sözleşmeler çerçevesinde, Almanya'ya kömür, petrol ve gaz tedarik etmeye devam ediyor.

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robert habeck, ukrayna, enerji, rus, gaz, rusya