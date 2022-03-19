Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220319/arkadasini-oldurup-intihar-susu-vermek-isteyen-zanli-tutuklandi-1054868388.html
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermek isteyen zanlı tutuklandı
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermek isteyen zanlı tutuklandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı R. D.'yi tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan G. Y... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T07:07+0300
2022-03-19T07:07+0300
türkiye
ankara
intihar
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg
Ahlatlıbel Mahallesi'nde 15 Mart Salı akşamı yaşanan olayda, R. D., arkadaşı G. Y.'nin çalıştığı şarküteri dükkanına geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle R. D. kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R. D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından R. D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.Arkadaşının intihar ettiğini öne süren G. Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. G. Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. G. Y.'nin olayın ardından tabancayı R. D.'nin eline tutuşturduğu öğrenildi.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_b9e5037858eea76d06149707487e1abc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, intihar, cinayet

Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermek isteyen zanlı tutuklandı

07:07 19.03.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
Abone olGoogle news
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı R. D.'yi tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan G. Y., tutuklandı.
Ahlatlıbel Mahallesi'nde 15 Mart Salı akşamı yaşanan olayda, R. D., arkadaşı G. Y.'nin çalıştığı şarküteri dükkanına geldi.
Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle R. D. kanlar içerisinde yığıldı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R. D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından R. D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Arkadaşının intihar ettiğini öne süren G. Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. G. Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. G. Y.'nin olayın ardından tabancayı R. D.'nin eline tutuşturduğu öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала