https://tr.sputniknews.com/20220319/asma-tavanda-sikisan-yavru-kedileri-itfaiye-kurtardi-1054873861.html

Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Yalova’da bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T13:52+0300

2022-03-19T13:52+0300

2022-03-19T13:56+0300

yaşam

yavru kedi

arama kurtarma

itfaiye ekipleri

yalova

hayvansever

sokak hayvanları

çiftlikköy belediyesi

çiftlikköy belediyesi sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi

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Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti. Yavrular belediyeye teslim edildiBölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler, 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

https://tr.sputniknews.com/20220316/van-kedileri-yilin-ilk-yavrularini-dunyaya-getirdi-1054783677.html

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