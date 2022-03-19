https://tr.sputniknews.com/20220319/asma-tavanda-sikisan-yavru-kedileri-itfaiye-kurtardi-1054873861.html
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Yalova’da bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T13:52+0300
2022-03-19T13:52+0300
2022-03-19T13:56+0300
yaşam
yavru kedi
arama kurtarma
itfaiye ekipleri
yalova
hayvansever
sokak hayvanları
çiftlikköy belediyesi
çiftlikköy belediyesi sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054873792_0:198:450:451_1920x0_80_0_0_eec6e805de19ce92559b551546e82130.jpg
Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti. Yavrular belediyeye teslim edildiBölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler, 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/van-kedileri-yilin-ilk-yavrularini-dunyaya-getirdi-1054783677.html
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054873792_0:156:450:494_1920x0_80_0_0_f3b66eac3f42775400a2fb7078681f8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yavru kedi, arama kurtarma, itfaiye ekipleri, yalova, hayvansever, sokak hayvanları, çiftlikköy belediyesi, çiftlikköy belediyesi sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
13:52 19.03.2022 (güncellendi: 13:56 19.03.2022) Abone ol
Yalova’da bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti.
Yavrular belediyeye teslim edildi
Bölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler, 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.