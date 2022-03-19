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https://tr.sputniknews.com/20220319/asma-tavanda-sikisan-yavru-kedileri-itfaiye-kurtardi-1054873861.html
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Yalova’da bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T13:52+0300
2022-03-19T13:56+0300
yaşam
yavru kedi
arama kurtarma
itfaiye ekipleri
yalova
hayvansever
sokak hayvanları
çiftlikköy belediyesi
çiftlikköy belediyesi sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi
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Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti. Yavrular belediyeye teslim edildiBölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler, 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/van-kedileri-yilin-ilk-yavrularini-dunyaya-getirdi-1054783677.html
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yavru kedi, arama kurtarma, itfaiye ekipleri, yalova, hayvansever, sokak hayvanları, çiftlikköy belediyesi, çiftlikköy belediyesi sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi

Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

13:52 19.03.2022 (güncellendi: 13:56 19.03.2022)
© İHAİtfaiye tarafından kurtarılan yavru kediler
İtfaiye tarafından kurtarılan yavru kediler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© İHA
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Yalova’da bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti.
© İHAAsma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
Asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
© İHA

Yavrular belediyeye teslim edildi

Bölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler, 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
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