https://tr.sputniknews.com/20220319/bakan-nebati-kdvde-sadelestirme-calismalarimiz-suruyor-1054874358.html
Bakan Nebati: KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor
Bakan Nebati: KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuşuyor. Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T14:23+0300
2022-03-19T14:23+0300
2022-03-19T14:23+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054031233_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d134d5a342abcedbb01fc2d5591ed41a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054031233_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fcda4c4a5a64e5bbcbb2a1b2daed5eb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati
Bakan Nebati: KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuşuyor. Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini hatırlatarak, "KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor." dedi