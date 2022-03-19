https://tr.sputniknews.com/20220319/bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-zincirleme-kaza-sonrasi-trafige-acildi-1054880761.html
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kapanan trafik İstanbul yönünde yeniden açıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T20:29+0300
2022-03-19T20:29+0300
2022-03-19T20:35+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolu dağı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
20:29 19.03.2022 (güncellendi: 20:35 19.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kapanan trafik İstanbul yönünde yeniden açıldı.