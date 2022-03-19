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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kapanan trafik İstanbul yönünde yeniden açıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T20:29+0300
2022-03-19T20:35+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu dağı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı

20:29 19.03.2022 (güncellendi: 20:35 19.03.2022)
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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kapanan trafik İstanbul yönünde yeniden açıldı.
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