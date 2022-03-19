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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu Dağı Tüneli'nde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
bolu dağı
kaza
zincirleme kaza
istanbul
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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Kazada yaralılar olduğu belirtilirken tünelin İstanbul yönü ulaşıma kapandı.Kazayla ilgili NTV canlı yayınına konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kazada yaralılar var. Ekiplerimiz bölgeye ulaştı, çalışmalar sürüyor" dedi.
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bolu dağı, kaza, zincirleme kaza, istanbul

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

15:36 19.03.2022 (güncellendi: 15:39 19.03.2022)
© İHABolu Dağı kaza
Bolu Dağı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© İHA
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Bolu Dağı Tüneli'nde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu.
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yaralılar olduğu belirtilirken tünelin İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Kazayla ilgili NTV canlı yayınına konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kazada yaralılar var. Ekiplerimiz bölgeye ulaştı, çalışmalar sürüyor" dedi.
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