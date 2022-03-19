https://tr.sputniknews.com/20220319/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-istanbul-yonu-trafige-kapandi--1054875834.html

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T15:36+0300

2022-03-19T15:36+0300

2022-03-19T15:39+0300

yaşam

bolu dağı

kaza

zincirleme kaza

istanbul

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Kazada yaralılar olduğu belirtilirken tünelin İstanbul yönü ulaşıma kapandı.Kazayla ilgili NTV canlı yayınına konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kazada yaralılar var. Ekiplerimiz bölgeye ulaştı, çalışmalar sürüyor" dedi.

bolu dağı

istanbul

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bolu dağı, kaza, zincirleme kaza, istanbul