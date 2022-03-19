Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220319/cezayir-cumhurbaskani-tebbun-fransanin-somurge-suclarini-unutmayacagiz-1054866900.html
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını belirterek, arşivleri geri alma hakkından ve kayıpların akıbetini... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T02:34+0300
2022-03-19T02:34+0300
dünya
fransa
cezayir
abdulmecid tebbun
cezayir bağımsızlık savaşı
sömürgecilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054867053_0:118:2267:1393_1920x0_80_0_0_3fd907efef4da2e91ae1fad8f29affee.jpg
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla halka hitaben bir mesaj yayınladı.Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını ve güncelliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tebbun, ülkesinin arşivleri geri alma hakkından ve kurtuluş savaşı sırasındaki kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceğini kaydetti.Tebbun, Fransa’nın sömürge döneminde Cezayir'in güneyinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle hayatını kaybedenler için tazminat talep edeceklerini aktardı.Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemeleriFransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta gerçekleştirmiş, nükleer denemelerine 1966'ya kadar devam etmişti.Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.Fransa'nın Afrika'daki kara lekesiCezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.
fransa
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054867053_128:0:2140:1509_1920x0_80_0_0_0d0f3a9ea08a809eed719fba8adf7d4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, cezayir, abdulmecid tebbun, cezayir bağımsızlık savaşı, sömürgecilik

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız

02:34 19.03.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDICezayir'de Fransız sömürgecilere karşı eylem
Cezayir'de Fransız sömürgecilere karşı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
Abone olGoogle news
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını belirterek, arşivleri geri alma hakkından ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla halka hitaben bir mesaj yayınladı.
Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını ve güncelliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tebbun, ülkesinin arşivleri geri alma hakkından ve kurtuluş savaşı sırasındaki kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceğini kaydetti.
Tebbun, Fransa’nın sömürge döneminde Cezayir'in güneyinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle hayatını kaybedenler için tazminat talep edeceklerini aktardı.

Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemeleri

Fransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta gerçekleştirmiş, nükleer denemelerine 1966'ya kadar devam etmişti.
Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.
Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала