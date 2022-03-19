https://tr.sputniknews.com/20220319/cezayir-cumhurbaskani-tebbun-fransanin-somurge-suclarini-unutmayacagiz-1054866900.html

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını belirterek, arşivleri geri alma hakkından ve kayıpların akıbetini... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T02:34+0300

2022-03-19T02:34+0300

2022-03-19T02:34+0300

dünya

fransa

cezayir

abdulmecid tebbun

cezayir bağımsızlık savaşı

sömürgecilik

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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla halka hitaben bir mesaj yayınladı.Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını ve güncelliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tebbun, ülkesinin arşivleri geri alma hakkından ve kurtuluş savaşı sırasındaki kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceğini kaydetti.Tebbun, Fransa’nın sömürge döneminde Cezayir'in güneyinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle hayatını kaybedenler için tazminat talep edeceklerini aktardı.Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemeleriFransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta gerçekleştirmiş, nükleer denemelerine 1966'ya kadar devam etmişti.Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.Fransa'nın Afrika'daki kara lekesiCezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

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fransa, cezayir, abdulmecid tebbun, cezayir bağımsızlık savaşı, sömürgecilik