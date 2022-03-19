https://tr.sputniknews.com/20220319/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesine-katilacak-1054880469.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T20:17+0300

2022-03-19T20:17+0300

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ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

nato

jens stoltenberg

ukrayna

rusya

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Rusya'nın Donbass operasyonunun ardından NATO liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm önerilerini anlatacakTRT'ninin aktardığına göre Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.İttifakın savunmasını güçlendirecek adımlar konuşulacakNATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

https://tr.sputniknews.com/20220316/cumhurbaskani-erdogan-polonya-cumhurbaskani-duda-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1054783175.html

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recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg, ukrayna, rusya