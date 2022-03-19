https://tr.sputniknews.com/20220319/cumhurbaskanligi-ekonomi-politikalari-kurulu-uyesi-korkmaz-karaca-ameliyat-oldu-1054874514.html

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, ameliyat oldu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, ameliyat oldu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok" diyerek duyurduğu... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T15:20+0300

2022-03-19T15:20+0300

2022-03-19T15:20+0300

türkiye

korkmaz karaca

ameliyat

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı oldu.Ameliyatı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyatını yapan Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi.Karaca, ameliyat öncesinde Twitter'dan yayınladığı video mesajında "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok inşallah çok kısa sürede kavuşacağız. Ancak belli bir süre dinlenmem gerekecek" dedi.

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korkmaz karaca, ameliyat