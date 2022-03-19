https://tr.sputniknews.com/20220319/cumhurbaskanligi-ekonomi-politikalari-kurulu-uyesi-korkmaz-karaca-ameliyat-oldu-1054874514.html
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, ameliyat oldu
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, ameliyat oldu
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok" diyerek duyurduğu... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T15:20+0300
2022-03-19T15:20+0300
2022-03-19T15:20+0300
türkiye
korkmaz karaca
ameliyat
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı oldu.Ameliyatı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyatını yapan Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi.Karaca, ameliyat öncesinde Twitter'dan yayınladığı video mesajında "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok inşallah çok kısa sürede kavuşacağız. Ancak belli bir süre dinlenmem gerekecek" dedi.
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korkmaz karaca, ameliyat
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, ameliyat oldu
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok" diyerek duyurduğu ameliyatını oldu.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı oldu.
Ameliyatı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyatını yapan Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi.
Karaca, ameliyat öncesinde Twitter'dan yayınladığı video mesajında "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok inşallah çok kısa sürede kavuşacağız. Ancak belli bir süre dinlenmem gerekecek" dedi.