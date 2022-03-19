https://tr.sputniknews.com/20220319/erzincanda-alt-gecitte-3-tir-ile-5-otomobilin-karistigi-zincirleme-kaza-1054878401.html

Erzincan'da alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza

Erzincan'da alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza

Erzincan'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T18:20+0300

2022-03-19T18:20+0300

2022-03-19T18:18+0300

türkiye

erzincan

kaza

tır şöförü

tir

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Erzincan'daki kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı. Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı.

türkiye

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erzincan, kaza, tır şöförü, tir