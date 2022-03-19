https://tr.sputniknews.com/20220319/erzincanda-alt-gecitte-3-tir-ile-5-otomobilin-karistigi-zincirleme-kaza-1054878401.html
Erzincan'da alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza
Erzincan'da alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza
Erzincan'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T18:20+0300
2022-03-19T18:20+0300
2022-03-19T18:18+0300
türkiye
erzincan
kaza
tır şöförü
tir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054878332_3:0:1997:1121_1920x0_80_0_0_192910adadd51274e306a09e832300c7.jpg
Erzincan'daki kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı. Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı.
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054878332_253:0:1748:1121_1920x0_80_0_0_698453b81aeb25f8a8276c53ac0b60f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erzincan, kaza, tır şöförü, tir
Erzincan'da alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza
Abone ol
Erzincan'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.
Erzincan'daki kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi.
Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı. Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü.
Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı.