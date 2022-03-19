https://tr.sputniknews.com/20220319/feto-firarisi-adem-yavuz-arslan-hakkinda-cihat-yayciya-hakaretten-2-yila-kadar-hapis-talebi-1054872761.html

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında Cihat Yaycı’ya hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında Cihat Yaycı’ya hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında emekli tümamiral Cihat Yaycı’ya sosyal medyadan ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T12:56+0300

2022-03-19T12:56+0300

2022-03-19T12:56+0300

türkiye

cihat yaycı

fetö

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Emekli tümamiral Cihat Yaycı, kendisine sosyal medya kanalından "Mavi vatan ve Cihat Yaycı’nın Türkiye’ye kaybettirdikleri" başlıklı bir videoyla karalayıcı iftira ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında şikâyette bulunmuştu. Yaycı’nın avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin ardından şüpheli Adem Yavuz Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.Müşteki Cihat Yaycı’nın şikâyet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Adem Yavuz Arslan’ın müştekiye hitaben "Fetömetre meselesi sebebiyle insanlığa karşı suç olarak Cihat Yaycı mahkemenin karşısına çıkacaktır", "Cihat Yaycı da FETÖ’cü çıktı" ve "Yaycı’nın bilinmeyen hikayesi" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.İddianamede yer alan dilekçede, şüpheli Arslan’ın müşteki Yaycı hakkında ‘karalayıcı iftira’ ve ‘hakaret’ içerikli paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün raporuna da yer verilen iddianamede, müşteki Yaycı’ya hakaret edilen ‘Yaşar Bakırcı’ isimli sosyal medya hesabının, şüpheli Adem Yavuz Arslan’a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Adem Yavuz Arslan hakkında, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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cihat yaycı, fetö