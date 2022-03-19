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Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye, doğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye, doğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T00:16+0300
2022-03-19T00:16+0300
dünya
hollanda
mark rutte
türkiye
nato
recep tayyip erdoğan
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Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor" dedi.Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" ifadesini kullandı.Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu.Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20170311/rutte-erdogan-nazi-cizgiyi-asti-1027593667.html
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hollanda, mark rutte, türkiye, nato, recep tayyip erdoğan

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye, doğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor

00:16 19.03.2022
© REUTERS / Sarah MeyssonnierMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor" dedi.
Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" ifadesini kullandı.
Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu.
Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim" dedi.
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