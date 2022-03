https://tr.sputniknews.com/20220319/hollanda-basbakani-rutte-turkiye-dogu-kanadinin-savunmasi-icin-buyuk-onem-tasiyor-1054865022.html

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye, doğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor

19.03.2022

2022-03-19T00:16+0300

Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor" dedi.Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" ifadesini kullandı.Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu.Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim" dedi.

2022

