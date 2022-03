https://tr.sputniknews.com/20220319/ibrahim-kalin-simdi-ihtiyacimiz-olan-sey-putin-ve-zelenskiy-arasinda-stratejik-duzeyde-bir-toplanti-1054879809.html

İbrahim Kalın: Şimdi ihtiyacımız olan şey Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna arasında yaşananlarda Türkiye'nin, her iki tarafla da iletişim kanallarını açık tuttuğunu ve iki ülke liderlerini... 19.03.2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera canlı yayınına katılarak Rusya-Ukrayna durumuna ilişkin soruları yanıtladı.Rusya-Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, "Hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenskiy ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz" dedi.Kalın, öte yandan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması için Moskova'ya ve Ukrayna'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gittiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Moskova'ya son zamanlarda giden birkaç dışişleri bakanından biri olduğunu söyledi.Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Donbass ve Kırım'ın pozisyonu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu vurguladı.Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesini sağlama konusunda hazır olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin teknik düzeyde gerçekleştiğini söyledi.Siyasi düzeyde ilk toplantının Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) yapıldığını hatırlatan Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, iki lider, Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı" dedi.'Müzakere ekipleri giderek birbirine yakınlaşıyor'Kalın, Rusya ve Ukrayna'nın, tarafsızlık, NATO'ya üye olmama, Avusturya modeline göre silahsızlanma ve Rus dilinin korunması gibi 4 nokta üzerinde fikir birliğine varmasının ardından, Donbas ve Kırım'ın toprak ve siyasi-hukuki statüsüne ilişkin konuların da liderler düzeyinde ele alınabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Kalın, "Bu konularda daha fazla yakınlaşma olmasını ve bu toplantının er ya da geç gerçekleşmesini umuyoruz. Çünkü hepimiz bunun sona ermesini umuyoruz" ifadesini kullandı.Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının mümkün olabileceğine işaret eden Kalın, "Mümkün ama ne zaman ve nasıl? Asıl soru bu. Bir noktada olması gerekecek. Bu noktada nihai bir yazılı anlaşma olmamasına rağmen müzakere ekipleri giderek daha da birbirine yakınlaşıyor. İşlerine devam ettikçe ve konumlarını birbirlerine yaklaştırdıkça iki liderin görüşme ihtimalinin artacağını düşünüyorum. Çünkü kalıcı barış anlaşması, kalıcı ateşkes ancak bu stratejik düzeydeki toplantıyla sağlanabilir" dedi.'Türkiye bu toplantıya olanak sağlamaya hazır'Kalın, "Türkiye bu toplantıya olanak sağlamaya hazır. İki lider, Putin ve Zelenskiy kişisel meselelerini veya eğilimlerini bir kenara bırakacak" dedi.İki lider arasındaki kimyanın uyuşmadığının bariz olduğunu kaydeden Kalın, buna rağmen Zelenskiy ve Putin'in "bu farklılıkları bir kenara bırakıp ülkelerinin ve milletlerinin çıkarlarını her şeyin önüne koyacaklarını" düşündüğünü söyledi.Kalın, barış anlaşması yapmanın her zaman zor olduğunu belirterek, burada diplomasinin devreye girmesiyle bu sorunların çözümüne yardımcı olabileceklerine işaret etti.Türkiye'nin aracı rolünü ne kadar ileri götürebileceğinin sorulması üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlattı.

