https://tr.sputniknews.com/20220319/imamoglu-bugun-kar-yagisinin-en-yogun-yasanacagi-gun-1054870409.html
İmamoğlu: Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün
İmamoğlu: Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da süren kar yağışına dair açıklamada bulunarak "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün"... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T10:47+0300
2022-03-19T10:47+0300
2022-03-19T10:51+0300
türkiye
akom
kar
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
sokak hayvanları
tem otoyolu
trafik
buzlanma
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İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM merkezinde yaptığı açıklamada, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu.Kar yağışının en yoğun yaşanacağı günün 19 Mart olduğunu söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Ayrıca İmamoğlu, "Sokak canlıları için besleyici kuru mama dağıtımımızda 657 noktada devam ediyor" hatırlatmasında bulunarak herkesi duyarlı davranmaya davet etti.
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akom, kar, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, sokak hayvanları, tem otoyolu, trafik, buzlanma, meteoroloji, hava durumu, uyarı
İmamoğlu: Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün
10:47 19.03.2022 (güncellendi: 10:51 19.03.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da süren kar yağışına dair açıklamada bulunarak "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM merkezinde yaptığı açıklamada, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu.
Kar yağışının en yoğun yaşanacağı günün 19 Mart olduğunu söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bazı noktalarda bir iki kaza özellikle TEM üzerinde gelen bir ufak kaza oluştu. Onun dışında trafikte birkaç müdahalemizin olduğunu da ifade edelim. Son olarak hafızalarda o kalsın, kar yağışı devam ediyor tedbirlerimizi almaya devam etmek durumundayız. Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek."
Ayrıca İmamoğlu, "Sokak canlıları için besleyici kuru mama dağıtımımızda 657 noktada devam ediyor" hatırlatmasında bulunarak herkesi duyarlı davranmaya davet etti.