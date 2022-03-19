https://tr.sputniknews.com/20220319/ingilterede-gida-sektorunden-hukumete-uyari-ciddi-risk-altindayiz-her-seyi-durdurun-1054873520.html

İngiltere'de gıda sektöründen hükümete uyarı: Ciddi risk altındayız, her şeyi durdurun

İngiltere'de gıda sektöründen hükümete uyarı: Ciddi risk altındayız, her şeyi durdurun

İngiltere'de Yiyecek ve İçecek Federasyonu ile gıda firmaları, Ukrayna'daki kriz nedeniyle sektörün daha önce görülmemiş bir zorluğa girdiğini belirterek... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T13:34+0300

2022-03-19T13:34+0300

2022-03-19T13:35+0300

ekonomi

rusya

ukrayna krizi

ekonomik yaptırım

ingiltere

gıda krizi

buğday

tarım

dünya

gıda fiyatları

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Gıda firmalarının patronları, Ukrayna krizinin tedarik zincirini zora soktuğunu belirterek hükümeti HFSS promosyon yasağı ve plastik ambalaj vergisi gibi önlemleri rafa kaldırmaya çağırdı.Bir grup ticaret kuruluşu, 17 Mart'ta tüm tarafların katıldığı bir toplantıda, tedarikçilerin kriz nedeniyle enerji maliyetlerinde beş kat ve yakıt fiyatlarında üç kat artış yaşandığını bildirdi.The Grocer'ın aktardığına göre; milletvekillerine, gelecek günlerde 'enflasyon üstüne enflasyon' yağacağını ve bu durumun kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarının artmasına yol açacağı söylendi. Bakanlara, "kritik" yasalar dışında tüm yasaları durdurmaları tavsiye edildi.'Muhtemelen en büyük kıtlık yaşayacak'Aktarılana göre, artan enerji maliyetleri nedeniyle fazlasını yetiştirmeye güçleri yetmeyen çiftçiler, normal mahsullerinin yarısı kadar ekim yapıyor. Domuz çiftçileri de, buğday kıtlığı nedeniyle hayvanları besleyemedikleri için tüm sürülerini kesmeye çalışıyor.Et endüstrisi patronları, tedarikçilerin yakında yiyecekleri karne ile ayırmaya başlamak zorunda kalacağını ve hizmet ile hazır yemek sektörünün muhtemelen en büyük kıtlığı yaşayacağını söylüyor.'Enflasyonun üstüne enflasyon yağdığını göreceğiz, sektörün dayanıklılığından endişe duyuyoruz'Yiyecek ve İçecek Federasyonu Politika Başkanı Jayne Almond, soruşturma tedarikçilerinin buğday, yağ (özellikle ayçiçek yağı) ve beyaz balık dahil olmak üzere ürünlerde yaygın kıtlık bildirdiklerini açıkladı. Almond, "Tedarik zincirinde böylesine büyük bir aksamayla fahiş artışı yönetmek çok zor olacak. Enflasyonun üstüne enflasyon yağdığını göreceğiz. Sektörün uzun vadeli dayanıklılığından endişe duyuyoruz" dedi.'Her şeyi durdurun'Federasyon, bakanları mevzuatla ilgili bir 'moratoryum' ilan etmeye çağırdıklarını söyledi. Almond, milletvekillerine "Kesinlikle kritik olmayan her şeyi duraklatalım. Durdurabileceğimiz bazı şeyler var. Plastik vergisi gibi önemli ancak zamana duyarlı olmayan istişareler duraklatılabilir" çağrısında bulundu.Çağrısı, hükümetin gıda güvenliği tehdidi nedeniyle krizi, diğer tüm meselelerden öncelikli olarak değerlendirmesinin zamanının geldiğini söyleyen diğer gıda liderleri tarafından da desteklendi.İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı David Exwood çiftçilere, gübre ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle karşılayamayacakları mahsulleri dikmek veya mahsul yetiştirmemek arasında kesin bir seçim yapmakla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.'Vatandaşlarımıza yansımayacağını düşünerek Rusya'yı cezalandırmak saflık'Hükümet, Rus ekonomisi üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ancak İngiltere müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek istediğini ve bu nedenle doğrudan yasaklardan kaçındığını belirtti.Ancak Tedarik Ticaret Federasyonu Başkanı Andrew Kuyk, hükümetin tavrımı 'saflık' olarak nitelendirerek "İngiliz alışveriş müşterileri tarafından herhangi bir acı hissetmeden Rusya'yı cezalandırabileceğimiz fikri saflık. Gıda fiyatları üzerinde orantısız bir etkiyle karşı karşıya kalanlar daha yoksul aileler olacak" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-operasyon-baslatmasi-sonrasi-petrol-gaz-bugday-fiyatinda-rekor-uzerine-rekor-1054194535.html

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