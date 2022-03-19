https://tr.sputniknews.com/20220319/istanbul-taksimde-taksicilerin-kar-firsatciligi-taksimetre-acmayip-yuksek-fiyat-istediler-1054884189.html

İstanbul Taksim'de taksicilerin kar fırsatçılığı: Taksimetre açmayıp yüksek fiyat istediler

İstanbul Taksim'de taksicilerin kar fırsatçılığı: Taksimetre açmayıp yüksek fiyat istediler

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T23:55+0300

2022-03-19T23:55+0300

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türkiye

istanbul

taksim

taksi

kar

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Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen bazı taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.İstanbul'da bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.

türkiye

istanbul

taksim

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istanbul, taksim, taksi, kar