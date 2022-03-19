https://tr.sputniknews.com/20220319/istanbul-taksimde-taksicilerin-kar-firsatciligi-taksimetre-acmayip-yuksek-fiyat-istediler-1054884189.html
İstanbul Taksim'de taksicilerin kar fırsatçılığı: Taksimetre açmayıp yüksek fiyat istediler
İstanbul Taksim'de taksicilerin kar fırsatçılığı: Taksimetre açmayıp yüksek fiyat istediler
İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T23:55+0300
2022-03-19T23:55+0300
2022-03-19T23:55+0300
türkiye
istanbul
taksim
taksi
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054884164_9:0:2181:1222_1920x0_80_0_0_da3f30dc55fa41dfb300d607d379273e.png
Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen bazı taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.İstanbul'da bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.
türkiye
istanbul
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054884164_280:0:1909:1222_1920x0_80_0_0_86c805444bdc3290f5f9d0dab7695258.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, taksim, taksi, kar
İstanbul Taksim'de taksicilerin kar fırsatçılığı: Taksimetre açmayıp yüksek fiyat istediler
Abone ol
İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında beklemek zorunda kaldı.
Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen bazı taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.
İstanbul'da bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.
Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.