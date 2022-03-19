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https://tr.sputniknews.com/20220319/istanbul-valisi-yerlikaya-yarin-saat-10dan-itibaren-motokuryelerin-trafige-cikisina-izin-verilecek-1054881482.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yarın saat 10'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yarın saat 10'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek
Vali Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
motokurye
trafik
ali yerlikaya
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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İstanbul Valisi Yerlikaya: Yarın saat 10'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek

20:49 19.03.2022 (güncellendi: 20:54 19.03.2022)
© DHAMotor, kurye, motokurye
Motor, kurye, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© DHA
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Vali Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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