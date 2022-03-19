https://tr.sputniknews.com/20220319/istanbul-valisi-yerlikaya-yarin-saat-10dan-itibaren-motokuryelerin-trafige-cikisina-izin-verilecek-1054881482.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yarın saat 10'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yarın saat 10'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek

Vali Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T20:49+0300

2022-03-19T20:49+0300

2022-03-19T20:54+0300

türkiye

istanbul

motokurye

trafik

ali yerlikaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1043890171_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_4e9ab3f708f84eebcddbb3d7747cafbb.jpg

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, motokurye, trafik, ali yerlikaya